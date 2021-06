Les Bucks mesurent les «trois grands» et la NBA deux candidats

Alors que Kawhi Leonard, dans une prestation divine, a forcé le septième match à Dallas, LeBron James était déjà chez lui en train de penser à la saison prochaine. Les playoffs ne prennent pitié de personne. Les forces s’égalisent et le désir d’atteindre la gloire, ou de la toucher, compense les écarts que l’analyse tactique ou les statistiques avaient posés comme inaccessibles. Personne n’est à l’abri et, par conséquent, avancer des tours, même avec l’affiche préférée, est toujours méritoire. Les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks ont livré et de quelle manière. Ils étaient dans l’obligation de le faire. Leurs projets sont à deux moments très différents, mais ils partagent le besoin de gagner. Depuis l’arrivée de James Harden, tout autre chose que le ring sera proche de l’échec à Brooklyn ; Au cours des deux dernières saisons, les hommes du Wisconsin ont été surpassés à leur apogée, lorsqu’on leur demande le plus et, du moins jusqu’à présent, le moins qu’ils semblent offrir. Que les trois grands n’aient pas gagné le ring la première fois ne serait pas une catastrophe, mais ce serait un premier costume sur roues qui, dès le premier rapport, demande d’avancer à une vitesse diabolique. À Milwaukee, pendant ce temps, perdre contre les Nets signifierait un avant et un après dans le projet : la position de Mike Budenholzer en tant qu’entraîneur-chef pourrait être menacée.

Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving sont choisis pour apporter la gloire de l’autre côté de la Grosse Pomme pour la première fois ; Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday, ceux qui sont chargés d’amener les Oscars Robertson et Kareem Abdul-Jabbar au présent, font de 2021 leur 1971. Le choc des Titans, d’approches et de nécessité : combinaison explosive pour ouvrir les demi-finales NBA. Une tournée, sur laquelle, en revanche, les Nets n’ont plus foulé le pied depuis 2014, date à laquelle l’échec d’une reconstruction qui lui était condamné s’était consommé. Los Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry y DJ White, aterrizados tras los nefastos movimientos de Mikhail Prokhorov, conseguían superar a Toronto Raptors en primera ronda, pero caían de forma incontestable contra los Heat de LeBron James: 4-0 y al rincón de penser. Point final jusqu’à aujourd’hui, avec un rival qui, ces deux dernières années, n’a pas manqué en demi-finale de la Conférence Est. Dans le premier cas, tombant à certains Raptors finalement champions ; dans la seconde, contre un Heat resté à un pas du ring. Des faits qui pourraient masquer la tristesse, mais qui n’ont pas abouti. Gagner est une obligation pour les deux franchises et les deux franchises se sont retrouvées le pire rival possible à ce stade, avec tout le respect que je dois aux Philadephia 76ers, qui, avec Joel Embiid en pleine forme physique, prendraient également la parole dans cette discussion.

Les meilleures attaques de la compétition

Lorsque les Mavericks de Doncic ont établi la meilleure note offensive de l’histoire la saison dernière, il leur était sûrement difficile de concevoir que l’exploit durerait si peu entre leurs mains. Les temps changent et le basket avec eux. Les Nets montent sur le bateau. Cette saison, la franchise dirigée par Steve Nash a fracassé la marque : 118,3 points pour 100 possessions. Heritage of Seven Seconds or Less placé entre les mains de trois animaux offensifs, même s’ils se sont relayés en cours de route. La Barba est le meilleur buteur de la compétition au cours des trois dernières saisons (2018, 2019 et 2020), Durant a été jusqu’à quatre fois (2010, 2011, 2012 et 2014) et Irving, paradoxalement, a été le premier buteur de la équipe, avec sa deuxième meilleure note de la carrière (26,9). Arsenal illimité en attaque qui, en revanche, se heurtera à la franchise avec la moyenne de points la plus élevée du parcours (120,1) et le deuxième rythme le plus élevé du jeu (102,3 rythme). Ni l’un ni l’autre ne font confiance. “Nous avons avancé au premier tour. Nous sommes en mesure de jouer comme nous savons comment, de jouer ensemble, de faire toutes les choses que nous venons de faire. Ce que nous avons accompli ne signifiera rien si nous ne continuons pas à le faire maintenant”, a déclaré Budenholzer dans l’avant-première. “Nous ne voulons rien tenir pour acquis. Il n’arrive pas trop souvent, dans notre culture, dans notre histoire, que trois des meilleurs buteurs qui aient jamais joué fassent partie d’une équipe”, a déclaré Irving.

Comme si cela ne suffisait pas, Nash a également à sa disposition le tireur le plus fiable de la saison, celui qui réitère l’honneur, déjà récolté lors de la saison 2018-19. Joe Harris, un tireur d’élite de métier, a été terrifiant à 47,5%. Selon le portail Cleaning Glass, les Nets créent 10,8% de tirs en plus et 14,1% du périmètre avec lui sur le terrain lors de ces playoffs. Selon les données recueillies par le journaliste Mitchell Maurer, dans la série contre les Celtics de Boston, 43,4% des tirs pour chaque 154 possessions avec Irving, Harden, Harris et Durant sur la piste ont été de longue distance, et avec des pourcentages terrifiants. Lors des trois matchs précédents entre les deux franchises cette saison, le pourcentage concédé par Milwaukee au-delà de la ligne des trois points a été de 44,7%. Effrayant pour vos intérêts, mais pas aussi effrayant que cela puisse paraître au premier abord. Les trois rencontres ont été scellées avec un 2-1 favorable au Wisconsin. Les deux victoires, d’ailleurs, lors d’un tout récent coup sur coup : les 2 et 5 mai. Ceux du Wisconsin cèdent à l’extérieur, mais compensent à l’intérieur, malgré le fait que le premier ait été l’un de leurs principaux atouts à l’époque de Budenholzer. La franchise a affiché des taux de rebond défensif proches de 80% au cours des trois dernières saisons, balayé la peinture en victoires directes (92 points pour 62). et il expérimente à fond : contre le Miami Heat, Brook Lopez, après son explosion à longue distance ces dernières années, a reconcentré sa présence dans la zone (15 % de tirs en moins depuis le périmètre).

Deux équipes sans pitié

Et, dans leur série, les deux équipes ont eu le temps de faire des tests. Si, pour la première fois ces dernières années, les Bucks ont utilisé ce côté de la saison régulière qui sert à prouver les choses, ils ont pu continuer à le faire lors du premier tour des séries éliminatoires; bien que devant elle, cela sonnait comme quelque chose d’invraisemblable. Ils ont battu leurs fantômes et se sont retrouvés dans quatre rencontres avec le Miami Heat qui, il y a des mois, avait été bourreau dans la bulle d’Orlando. À l’époque, Erik Spoelstra était capable de noyer Antetokounmpo avec une simple défense de zone. C’était le seul moyen de nuire de Budenholzer, et il s’est rapidement épuisé. Cette année, il n’y avait pas de zone qui valait la peine. Milwaukee était extrêmement supérieur, comme Brooklyn dans sa série. Dans le premier cas, le seul balayage du parcours ; dans le second, 4-1 grâce à un Jayson Tatum déguisé en Larry Bird, il faut atteindre ces sommets. Avec un tel avertissement, Giannis, qui a récolté en moyenne 23,5 points, 15 rebonds et 7,8 passes décisives dans la phase finale, devrait être aussi différentiel que prévu de sa part. Sinon, les options peuvent rapidement s’épuiser. Dans les chutes directes de ce parcours, le Grec est à un monstrueux 39,7 + 10,7 + 5… et il n’a plus rien à revendre. Les options ne manquent pas pour s’y rendre. Avec Blake Griffin, jusqu’ici, dans les fonctions de centre de départ, le point à sanctionner est facilement détectable. A défaut, Nicolas Claxton ne devrait pas être un obstacle suffisant et DeAndre Jordan n’a pas encore ajouté de minutes en séries éliminatoires.

Duel de tridents

Des alternatives de part et d’autre et, pour la plupart, concentrées dans deux sources très claires. Deux tridents : un big-three et trois joueurs qui, bien qu’ils n’aient pas mérité une telle dénomination, exercent (et chargent) en tant que tels. Six grands talents qui seront également surveillés de près : Holiday contre Irving, Middleton contre Harden et éventuellement Antetokounmpo contre Durant. Les Nets font pencher la balance du talent et, apparemment, les Bucks celui de l’arrière. “C’est le meilleur défenseur de la ligue au poste de meneur”, a poursuivi Kevin Durant à propos de Jrue, qui a atterri dans le Wisconsin pour briser ce plafond de verre et, pour l’instant, il l’est. Contre les Celtics de Boston, les Indestructibles de New York totalisent 85,2 points en moyenne. Dans le quatrième match de la série, ils sont passés à 104, quelque chose à la portée de John Havlicek, Jo Jo White et Dave Cowens en 1973 et Dominique Wilkins, Randy Whitman et Spud Webb en 1986. Anteto et compagnie ne peuvent pas atteindre des chiffres similaires, mais ils peuvent les baisser. Et ils peuvent chercher du soutien dans une deuxième ligne qui partage plus d’importance et dans laquelle Donte DiVincenzo manquera. Au rôle important que, de manière prévisible, le López susmentionné aura, il faut ajouter un Bryn Forbes qui, contre Miami, est passé à 48,5% de précision à longue distance (avec 8,3 tentatives) ou un Bobby Portis qui mène depuis le banc. Toute aide est bonne et, en même temps, elle peut être insuffisante. Contre la plus grande agglomération de talents de ces derniers temps, tout peut être insuffisant ; Mais, ces Bucks, à tout le moins, semblent assez pour se tenir debout. Pour gagner la NBA, vous devez battre les meilleurs, quel que soit le tour. Lumière, caméra, action.