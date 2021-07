Les Bucks ont leur sauveur et leur premier titre NBA en 50 ans

Quand cela importait le plus, avec le championnat en jeu et son héritage en devenir, Giannis Antetokounmpo a fait l’improbable.

Il n’a pas seulement marqué 50 points, pris 14 rebonds et bloqué cinq tirs. Et il n’a pas seulement joué 42 minutes infatigables tout en portant les rêves de 85 000 fans hurlants dans et autour du Forum Fiserv. Non : Giannis a même fait ses lancers francs.

Le seul défaut flagrant dans le jeu du double MVP est son tir de lancer franc: il avait une note de 69 pour cent de la bande de charité en cette saison régulière et un chiffre de 56 pour cent dans les séries éliminatoires avant le match 6 de la finale. Puis, mardi soir, il a échoué 17 des 19 tentatives – chacune cruciale dans un concours serré – et a surmonté le dernier obstacle qui le retenait de la transcendance.

“Les gens m’ont dit que je ne pouvais pas faire de lancers francs”, a déclaré Giannis. « J’ai fait mes lancers francs ce soir ! Et je suis un sacré champion.

Avec tous ces lancers francs en remorque, et tous ces seaux, planches et blocs Giannis dans la feuille de statistiques, Milwaukee ne pouvait pas perdre. Les Bucks ont remporté une victoire 105-98, leur quatrième d’affilée après une défaite 2-0 pour commencer la finale, et ont remporté un championnat NBA pour la première fois depuis 1971. Milwaukee est déjà en train de célébrer. On ne sait pas quand la ville s’arrêtera.

L’histoire du Game 6, le retour plus large et les Bucks, vraiment, tout ramène à Giannis, qui, à seulement 26 ans, s’est déjà inscrit dans la légende de la NBA. Il a donné le ton tôt mardi, frappant un lay-up de Mikal Bridges sur la deuxième possession du match des Suns et battant Deandre Ayton pour un tir de banque à l’autre bout. Puis il a coulé ses deux premiers lancers francs, un présage propice de la nuit à venir – le premier roulant sur toute la circonférence de la jante avant de tomber et de susciter une acclamation rauque de la foule.

Mais après que les Bucks aient construit un avantage de 13 points en un quart, l’offensive, comme elle l’a si souvent fait lors des récentes séries éliminatoires de l’équipe, a calé. Les Suns ont dominé Milwaukee 31-13 au deuxième quart, prenant une avance de cinq points à la mi-temps. Giannis avait 17 points à la pause. Mais il ne faisait que commencer.

La star des Bucks a plus que doublé ce total au troisième quart seulement, marquant 20 points de partout. Giannis a frappé un and-1 et a aligné un rare 3 points réussi. Il a coulé un sauteur de milieu de gamme et deux lancers francs, puis a attrapé son propre miss et a terminé à la jante. Plus tard, il a balancé un autre cavalier, s’estompant au-dessus de Jae Crowder, et a contribué à un kick-out pour un Jrue Holiday corner 3 alors que le chronomètre des tirs expirait.

Puis dans le quatrième, avec Phoenix toujours dans les parages, Giannis a baissé la tête et s’est dirigé vers le bord, défiant les Suns de l’envoyer sur la ligne même s’il y a si souvent échoué auparavant. Mais pas cette nuit. Milwaukee a marqué 63 points en seconde période et plus de la moitié, 33, appartenait à Giannis.

La recherche des Bucks d’une superstar qui pourrait les mener au titre a été un processus long et ardu. Le dernier choix parmi les 10 premiers de l’équipe était Thon Maker, une malheureuse atteinte au non. 10 en 2016. Avant cela, ils ont reniflé Jabari Parker au no. 2, Joe Alexander au no. 8, et Yi Jianlian au no. 6. Ils ont sélectionné Andrew Bogut au premier rang en 2005, devant Chris Paul, et entre 2001 et 2019, alors qu’une génération de fans est née et a grandi jusqu’à l’âge adulte, les Bucks n’ont pas réussi à remporter une seule série éliminatoire.

Mais tout ce qu’il faut, c’est un coup fracassant pour compenser tous les ratés, et avec le 15e choix en 2013, pris en sandwich entre Shabazz Muhammad et Lucas Nogueira, les Bucks ont sélectionné un adolescent grec de 6 pieds 9 pouces et 196 livres qui continuerait changer de franchise.

Giannis était le « plus jeune joueur du repêchage et le plus mystérieux », a déclaré Fran Fraschilla lors de la diffusion du repêchage de 2013. « Pouvez-vous le mettre dans un match NBA maintenant ? Vous ne pouvez probablement pas. Mais à long terme, ce gamin a autant d’avantages que la plupart des autres dans ce repêchage… un jeune homme qui, je pense, va aller de mieux en mieux.

Et c’est ce qu’il a fait. La moyenne des points par match de Giannis a augmenté à chacune des sept premières saisons de sa carrière. Même après avoir atteint le niveau All-NBA à 22 ans, Giannis a continué à s’améliorer et à gagner du nouveau matériel : en 2019, il a remporté le prix MVP pour la première fois ; en 2020, il a remporté les prix MVP et Defensive Player of the Year; et en 2021, il a remporté un championnat et un prix unanime de MVP Finals.

La montée en puissance de l’acolyte de Giannis n’était pas moins surprenante : Khris Middleton est un ancien choix de deuxième ronde qui a été envoyé à Milwaukee comme une remise en jeu négligée de l’échange Brandon Jennings-Brandon Knight à l’été 2013. temps? Dans l’analyse de l’affaire par ESPN, son nom n’apparaît pas après la première phrase qui répertorie l’intégralité du commerce ; dans l’article de Grantland, son nom n’apparaît pas du tout.

Pourtant, Middleton était le créateur incontournable des Bucks dans l’embrayage, leur deuxième meilleur marqueur des séries éliminatoires, et il n’était pas moins important pour le chemin étroit de l’équipe vers le titre. Il a marqué les seaux les plus cruciaux de Milwaukee tout au long des séries éliminatoires, d’un buzzer-beater en prolongation contre le Heat lors du premier match des séries éliminatoires, jusqu’à la dernière minute de la finale, lorsque son sauteur de milieu de gamme a martelé le dernier clou dans les Suns ‘ cercueil.

« Nous l’avons fait, hein ? » Giannis a demandé à un Middleton brandissant un trophée après le match. “Nous l’avons fait putain.”

Pour en arriver là, les Bucks ont dû surmonter non seulement leurs maigres origines, mais aussi leurs échecs les plus récents. Après avoir enregistré le meilleur record de la ligue en 2019, ils ont perdu une avance de 2-0 contre les Raptors lors de la finale de la Conférence Est; après avoir affiché à nouveau le meilleur record de la ligue en 2020, ils se sont retirés tôt dans une perte de bulle décourageante contre le Heat.

Pourtant, alors même qu’ils s’effondraient, les joueurs des Bucks disent avoir appris de leurs conquérants. « Je me souviens dans le [2019] En finale de la Conférence Est, nous menions 2-0 et avons perdu quatre matchs de suite. J’essaie de me demander : « Quel était l’état d’esprit de l’autre équipe ? » », a déclaré Giannis avant le sixième match. Alors, dans ces séries éliminatoires, « Quand nous étions menés 2-0, ils l’ont fait, pourquoi [can’t we] fais-le?”

Les Bucks l’ont fait, et pas une seule fois. Au deuxième tour contre Brooklyn, ils ont perdu les deux premiers matchs de la série, menés dans la dernière minute du match 3, étouffé une avance dans le match 5 et menés dans les dernières minutes du règlement et des prolongations sur la route dans le match 7 Ils ont gagné quand même.

En finale de conférence, ils ont perdu le match 1 contre Atlanta, puis ont perdu Giannis à cause d’une blessure au genou avec la série même à deux matchs chacun. Ils ont gagné quand même.

Et en finale, ils ont perdu les deux premiers matchs à Phoenix, puis ont pris 16 points de retard après le premier quart du match 5, puis ont été menés un dernier hourra à la mi-temps du match 6. Ils ont quand même gagné et ont remporté la clôture à domicile. .

Ce voyage vers le titre n’a pas été facile; il y avait beaucoup de rampes de sortie que les Bucks auraient pu emprunter en cours de route. Au contraire, ce triomphe souligne toutes les petites marges qui s’ajoutent à n’importe quel championnat NBA.

S’ils n’avaient pas appris à maîtriser le retour de leurs échecs passés en séries éliminatoires, les Bucks n’auraient pas remporté le titre. Si le genou de Giannis s’était plié davantage lors des finales de conférence, le mettant à l’écart pendant plus de deux matchs, les Bucks n’auraient pas remporté le titre. Si les baskets surdimensionnées de Kevin Durant s’étaient rapprochées de la ligne des 3 points au lieu de s’y reposer avant son tir de dernière seconde lors du match 7 du deuxième tour, les Bucks n’auraient pas remporté le titre.

Les hypothèses remontent encore plus loin dans le temps : s’ils n’avaient pas parié avec des transactions allant jusqu’à cinq choix pour Holiday ; s’ils n’avaient pas ajouté les piliers stratégiques Mike Budenholzer et Brook Lopez alors que l’équipe se préparait à faire un pas en avant à l’été 2018 ; s’ils n’avaient pas acquis Middleton dans un vol que personne n’a remarqué à l’époque, les Bucks n’auraient pas remporté le titre.

Surtout, si un entraîneur de club n’avait pas repéré un jeune de 13 ans en train de jouer au football à Athènes et l’avait convaincu d’essayer un autre sport ; si ce jeune de 13 ans n’était pas devenu l’un des meilleurs joueurs de basket-ball que le monde ait jamais vu, avec une combinaison sans précédent de taille et de puissance, d’intelligence et de vitesse ; et si ce joueur de basket-ball historique n’avait pas marqué 50 points et réussi 89,5% de ses lancers francs en finale, les Bucks n’auraient pas remporté le titre.

Mais toutes ces étapes intermédiaires se sont produites au besoin, les Bucks ont gagné pour la première fois en 50 ans, et une ville et une franchise attendues depuis longtemps peuvent se déchaîner pour célébrer.

“C’est le moment de faire la fête”, a déclaré Giannis en riant après le match, tenant le trophée Larry O’Brien d’une main et le trophée Bill Russell Finals MVP de l’autre. “Non, je plaisante.” La ville ne le pense pas.