Les Bucks ouvrent la saison avec un Antetokounmpo imparable

20/10/2021 à 05:41 CEST

. / Milwaukee

L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a contribué ce mardi, au début de la 75e édition de la NBA, un double-double (32 points, 14 rebonds et sept passes décisives) décisif pour les champions Milwaukee Bucks, qui a battu les Brooklyn Nets 127-104, qui n’avait pas le meneur Kyrie Irving. En ce début de saison 2021-2022, le Most Valuable Player (MVP) de la dernière finale a inscrit aujourd’hui 12 des 25 tirs du terrain, dont un triplé en quatre tentatives.

Les Bucks, qui ont remporté le titre des Phoenix Suns, ont reçu aujourd’hui les bagues de championnat du commissaire Adam Silver. Puis les Bucks avec six joueurs qui avaient des numéros à deux chiffres, ont dominé du début à la fin un Nets qui a non seulement raté l’absence d’Irving, mais aussi un travail d’équipe qu’ils ne pourraient jamais présenter de manière cohérente.

Lors de son premier match depuis qu’il a marqué 50 points lors d’une victoire lors de la sixième finale NBA, Antetokounmpo a également eu l’aide de l’attaquant Khris Middleton et du gardien de réserve Pat Connaughton – sixième joueur – qui ont ajouté 20 points chacun pour aider les Bucks à résister à la perte de le meneur de jeu partant Jrue Holiday qui a subi une contusion au talon droit après avoir marqué 12 points en première mi-temps. L’étoile en avant Kevin Durant a mené les Nets avec un double-double de 32 points et 11 rebonds.. La meneuse vétéran, l’Australienne Patty Mills, qui a fait ses débuts avec les Nets en renfort, a marqué 21 points sur un tir parfait de 7 sur 7 depuis l’extérieur du périmètre. Mills a fait de brillants débuts à Brooklyn après avoir passé les 10 dernières saisons à San Antonio, mais les Nets n’ont pas obtenu beaucoup plus de leur banc. Les autres réserves de Brooklyn combinées par seulement quatre points. Le garde James Harden a atteint 20 points, mais a marqué 6 des 16 tirs sur le terrain, en plus d’avoir saisi huit rebonds et distribué huit autres passes décisives qui n’ont pas empêché les Nets de subir la première défaite de la nouvelle saison. Plutôt que d’utiliser Irving dans les matchs sur route – il n’est pas vacciné et ne peut pas jouer à New York – les Nets ont décidé qu’il ne jouerait pas ou ne s’entraînerait pas avec eux jusqu’à ce qu’il puisse être un participant à part entière.

Après avoir reçu leurs bagues et brandi une bannière pour célébrer leur premier championnat NBA depuis 1971, les Bucks ont battu l’équipe qui les a presque éliminés au deuxième tour des séries éliminatoires. Les Bucks sont allés 21-4 au premier quart pour étendre une avance de 10-8 à 31-12. Ils ont repris l’avance à 19 au deuxième quart et ont pris les devants 66-59 à la pause. Ensuite, l’avance n’est jamais tombée en dessous de sept le reste du chemin. Milwaukee a obtenu 15 points de l’attaquant Jordan Nwora, un choix de deuxième ronde de 2020 qui ne faisait pas partie de la rotation des Bucks en tant que recrue mais pourrait être prêt à jouer un rôle plus important cette année. Le garde Grayson Allen a ajouté 10 points à ses débuts avec les Bucks après avoir joué avec les Grizzlies de Memphis la saison dernière.

Les bagues de championnat de Milwaukee comportent les messages « Fear The Deer » et « Bucks In 6 ». Le dernier slogan a servi de cri de ralliement aux fans depuis que l’ancien base des Bucks, Brandon Jennings, a utilisé ces mots pour prédire de manière incorrecte le résultat de la série de premier tour 2013 de Milwaukee avec l’éventuel champion de la NBA, Miami Heat. Jennings et l’ancien gardien des Bucks Michael Redd faisaient partie des fans. Les bagues, conçues par Jason de Beverly Hills, comportent 360 diamants sur le dessus pour représenter le total des gains des Bucks sous la propriété actuelle. De plus, il y a 16 diamants en forme d’émeraude de chaque côté, symbolisant ses 16 victoires en séries éliminatoires la saison dernière et ses 16 titres de division dans l’histoire de la franchise. Herb Kohl, l’ancien sénateur américain de 86 ans qui a possédé les Bucks de 1985 à 2014, a également reçu une bague et une ovation debout lors de son annonce. Il y a environ 4,14 carats d’émeraudes représentant l’indicatif régional 414 de Milwaukee. Middleton a parlé aux fans après la présentation des bagues et juste avant le dévoilement de la bannière avec le slogan « Milwaukee, nous l’avons fait », a noté Middleton. « Nous l’avons finalement fait. »