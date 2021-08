Les Bucks prolongent le contrat de l’entraîneur Mike Budenholzer

La continuité de Mike Budenholzer devant dollars de Milwaukee, actuel champion NBA, est assuré après ce mardi d’avoir obtenu une prolongation de contrat pour les trois prochaines saisons.

Budenholzer, qui entrait dans la dernière année de son contrat, rejoint maintenant les Bucks tout au long de la saison 2024-25.

Sa prolongation intervient après trois saisons qui incluent un déplacement en finale de la Conférence Est et la victoire du championnat sur Phénix Soleils Juillet dernier.

“L’appréciation que j’ai de faire partie de l’organisation des Bucks est difficile à exprimer”, a déclaré Budenholzer dans un communiqué: “Les joueurs réussissent sur et en dehors du terrain. Nous avons les meilleurs joueurs et je leur en suis reconnaissant. Ils ont grandi et nous avons grandi ensemble au cours des trois dernières saisons. »

Budenholzer a souligné que l’équipe est prête à être encore meilleure au début de la saison prochaine.

“Nous sommes tous impatients de nous remettre au travail et de relever le grand défi de concourir à nouveau pour un championnat NBA. Continuons à nous améliorer et à constituer de grandes équipes et à faire un excellent travail sur et en dehors du terrain”, a déclaré l’entraîneur de l’équipe.

Budenholzer, deux fois entraîneur de l’année NBA, a une fiche de 31-17 dans les séries éliminatoires en tant que directeur technique des Bucks, y compris le titre NBA 2021 et se rend aux finales et demi-finales de la conférence. Il a une fiche de 172-65 au total en tant qu’entraîneur des Bucks en saison régulière.

« Bud est un excellent entraîneur et un partenaire fantastique avec qui travailler tous les jours alors que nous construisons une équipe qui est constamment en compétition pour les championnats », a déclaré le directeur général des Bucks, Jon Horst : « Nous sommes très reconnaissants pour le leadership que Bud et nous attendons avec impatience. sur la base du succès que nous avons connu au cours des trois dernières années et félicitons Bud pour cette prolongation bien méritée. »

Avant de venir à Milwaukee en 2018, Budenholzer a mené les Hawks aux séries éliminatoires lors de quatre de ses cinq saisons à Atlanta. Il avait un dossier de 213-197 avec les Hawks, lors de sa première expérience d’entraîneur après avoir été l’homme de main de Gregg Popovich des Spurs.