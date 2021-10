Les Bucks reçoivent leurs bagues… avec des QR codes !

Les Bucks ont déjà leurs bagues. Et avec des messages très significatifs comme « Fear The Deer » et « Bucks In 6 ». Le dernier slogan a servi de cri de ralliement aux fans depuis l’ancienne base des Bucks Brandon Jennings a utilisé ces mots pour prédire de manière incorrecte le résultat de la série de premier tour de Milwaukee en 2013 avec le futur champion NBA Miami Heat. Jennings et l’ancien gardien des Bucks Michael Redd faisaient partie des fans.

Les bagues, conçues par Jason de Beverly Hills, sont surmontées de 360 ​​​​diamants pour représenter le total des gains des Bucks sous la propriété actuelle. En outre, Ils ont un code QR intégré avec lequel chaque joueur est reconnu Et toutes les bagues peuvent être transformées en colliers. Sur l’anneau se trouvent 16 diamants en forme d’émeraude de chaque côté, symbolisant ses 16 victoires en séries éliminatoires la saison dernière et ses 16 titres de division dans l’histoire de la franchise.

Herb Kohl, l’ancien sénateur américain de 86 ans qui a possédé les Bucks de 1985 à 2014, a également reçu une bague et une standing ovation lors de son annonce. Il y a environ 4,14 carats d’émeraudes représentant l’indicatif régional Milwaukee 414.

Khris Middleton a parlé aux fans après la remise des bagues et juste avant le dévoilement de la bannière avec le slogan « Milwaukee, nous l’avons fait », a noté Middleton. « Nous l’avons finalement fait. »