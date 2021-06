Les Bucks se vengent et écrasent les Hawks

26/06/2021 à 05:36 CEST

.

Les dollars de Milwaukee à égalité 1-1 dans la finale de la Conférence Est après avoir donné un sérieux correctif aux Atlanta Hawks, 125-91, dans un match où l’équipe de Giannis Antetokounmpo a complètement annulé le meneur Amenez des jeunes et était 41 en avance sur le tableau de bord. Young, qui mercredi dernier lors du premier match de la série a marqué un record de 48 points, n’a fait 15 points, plus 3 passes décisives et 2 rebonds. Mais ce qui est plus important, la garde texane perdu 9 balles, dont quatre au troisième trimestre.

Avec Young annulé, les Hawks n’ont jamais été en tête du tableau d’affichage pendant 48 minutes et le reste de l’équipe a joué en dessous de ses chiffres habituels. Le centre Clint Capella n’a eu que 2 points sur l’ensemble du match et 8 rebonds tandis que Bogdan Bogdanovic a terminé avec 8 points, le même que Kevin Huerter.

À l’avant, les Bucks étaient une équipe chorale qui a joué en défense et en attaque. Le meilleur buteur du match était Antetokounmpo avec 25 points, 9 rebonds, 6 passes décisives et 2 braquages. Le meneur des Bucks, Jrue vacances terminé la nuit avec 22 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 1 braquage et 1 prise.

Mercredi, les Bucks avaient eu la meilleure défense en séries éliminatoires, surtout à domicile, mais lors du match 1 de la finale de la Conférence Est, Young leur a fait une faille dans les statistiques. Le meneur de jeu était responsable de 72 des 116 points des Hawks, soit avec ses paniers, 48 ​​points, soit avec les passes décisives qu’il a distribuées. Mais c’est aussi que lorsque le meneur était sur le terrain, l’efficacité de son équipe montait en flèche. Avec Young en jeu, les Hawks ont marqué 108 points sur 88 possessions, un nombre impressionnant que les Bucks n’avaient jamais vu auparavant. Mais lorsqu’il s’est assis sur le banc, les Hawks n’ont pu marquer que 8 points sur 14 possessions.

L’objectif des Bucks : arrêter Young

Les comptes des Bucks sont donc faciles : s’ils parviennent à arrêter le jeune meneur de jeu, ou si le Texan passe une mauvaise soirée, le jeu doit tourner en sa faveur. Et c’est précisément ce qui s’est passé vendredi. Dans la première moitié du match, Young n’a marqué que 13 points (la moitié de ce qu’il a fait lors du premier match contre les Bucks mercredi) dont 3 étaient le résultat du seul succès dans les sept triples qu’il a tentés. De plus, Young n’a fourni que deux passes décisives au cours des 24 premières minutes, également la moitié il y a deux jours. Dès les premières minutes du match, il était clair que Young et les Hawks ne passeraient pas une bonne soirée à Milwaukee. Young n’a pas participé aux trois premières attaques de son équipe et a remis la responsabilité à ses coéquipiers. Mais ni Kevin Huerter d’abord, ni Bogdan Boganovic, ni John Collins ensuite n’ont réussi à marquer lors des trois premières attaques. Avec un score de 4-0, Young a finalement dû intervenir pour inaugurer l’équipe d’Atlanta avec l’un de ses coups flottants caractéristiques.

Ajustements de la défense

Les ajustements défensifs que l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a apportés pour arrêter Young après la défaite de mercredi ont fonctionné. Jrue Holiday a pressé Young sans relâche avec l’aide de Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo, qui ont défendu une position plus élevée dans la région. Avec Young désarticulé, les Hawks étaient des proies faciles pour les Bucks. Avec 3,10 à jouer au premier quart, Milwaukee avait déjà 10 points d’avance au tableau d’affichage avant l’extase des 16 310 spectateurs qui a rempli le Forum Fiserv. Antetokounmpo a brillé en attaque et s’est vu accorder des filigranes comme une manche dans laquelle il a d’abord sauvé Solomon Hill en tournant dans les airs pour marquer avec un bras tendu malgré l’opposition de Clint Capella.

À la fin du premier trimestre, le tableau de bord indiquait clairement 34-28 en faveur des Bucks. Si les Hawks espéraient redresser le jeu avant la mi-temps, l’illusion a été de courte durée. Nate McMillan, l’entraîneur des Hawks, a décidé de donner une pause à Young au début du deuxième quart. Avec Young sur le banc, les Bucks ont augmenté leur distance à 14 points, 49-35. Mais le pire était à venir. Les Hawks ont réduit l’écart à 11 points, 51-40. Et puis pendant les 5 minutes suivantes, les hommes d’Atlanta n’ont pas réussi à marquer un seul point. Young a perdu quatre balles, raté 3s, a été bloqué et n’a pas pu entraîner son équipe.

Les Bucks en ont profité pour appuyer sur le gaz. Entre Holiday, Lopez, Middleton et Antetokounmpo, le Milwaukee a cloué un 20-0 partiel que le jeu se termine. Ceux d’Atlanta n’ont pas pu récupérer et ils sont allés se reposer avec un 77-45 sur le tableau de bord.

Au troisième quart-temps, Young n’a marqué que 2 points après avoir marqué 1 panier de 4 tentatives tandis que les Bucks, sans trop d’efforts, ont augmenté leur avance à 40 points, 103-63. Compte tenu du score, McMillan et Budenholzer ont décidé de placer leurs partants au quatrième quart et de transformer les 12 dernières minutes en une opportunité de donner du temps à leurs bancs respectifs.