Les Bucks secouent l’Est grâce au trébuchement des Nets

31/12/2021 à 07:20 CET

Les dollars de Milwaukee ont ajouté leur cinquième victoire consécutive ce jeudi et ont profité de la trébucher de Filets de Brooklyn avant le Les Philadelphia 76ers vont bousculer la zone haute de la Conférence Est.

Un jour de plus, l’actualité de la NBA a été marquée par le augmentation des cas de coronavirus dans la ligue, ce qui a cette fois forcé le report du match entre les Denver Nuggets et les Golden State Warriors.

Filets 102 – Sixers 110

Un Joel Embiid imparable, avec 34 points et 7 rebonds, a mené le Philadelphia 76ers à une victoire très méritée sur le terrain des tout-puissants Brooklyn Nets, qui sont les dirigeants de l’Est.

Le centre camerounais était un casse-tête constant pour les Nets, qui à aucun moment n’ont pu lui tenir tête dans la zone.

Ceux de Brooklyn ont parié dans de nombreuses parties du match par deux pour un pour essayer d’arrêter EmbiidMais Tyrese Maxey (25 points et 7 rebonds) et Seth Curry (17 points et 6 passes décisives) ont escorté la star des Sixers alors que la défense se rapprochait de lui.

Kevin Durant, à son retour sur les courts après avoir quitté le protocole du coronavirus, a réalisé 33 points, 6 rebonds et 4 passes tandis que James Harden a réalisé un triple-double de 33 points, 14 rebonds et 10 passes.

Le rendez-vous n’a été décidé qu’à la dernière minute et a eu l’excitation et la curiosité des grands rendez-vous, à tel point que Durant et Embiid ont échangé des mots et se sont affrontés à la fin du jeu sans que le sang n’atteigne la rivière.

Magie 118 – Bucks 136

Pour la deuxième fois en trois jours, Les Milwaukee Bucks ont battu le Orlando Magic, cette fois avec une solide prestation offensive menée par Giannis Antetokounmpo (33 points, 12 rebonds et 5 passes décisives).

Jrue Holiday (25 points, 5 rebonds et 7 passes) et Khris Middleton (22 points, 3 rebonds et 6 passes) Ils ont complété le triangle stellaire des champions en titre de la NBA, dans lequel sept joueurs ont marqué plus de 10 points.

Après quelques hésitations au troisième trimestre, L’équipe de Milwaukee a clôturé la victoire sans problème au dernier quart et ils ont cimenté leur victoire dans leur domination du rebond (50 avec 14 fautes pour 33 au total du Magic) et leur succès aux lancers francs (33 sur 36).

De la part de Orlando, toujours ancré dans les dernières positions de l’Est, la recrue Franz Wagner a été le meilleur buteur avec 20 points.

Sorciers 110 – Cavaliers 93

Les Cleveland Cavaliers, toujours en deuil de la grave blessure de Ricky Rubio qui lui fera rater le reste de la saison, ils sont tombés pour le deuxième match consécutif avec une défaite contre les Wizards de Washington.

Bradley Beal (29 points, 10 passes, 6 rebonds) et Kyle Kuzma (25 points et 10 rebonds) ont mené les Wizards devant quelques Cavaliers décimés par les blessés et dans laquelle Kevin Love 24 points et 11 rebonds) et Evan Mobley (21 points et 5 rebonds) se sont démarqués.

Quel que soit le résultat, la grande nouvelle du match l’a laissée jeune Jaime Echenique, qui a fait ses débuts avec les Wizards et est ainsi devenu le premier Colombien à jouer en NBA.

« Ça a été une journée incroyable. Je suis simplement heureux pour moi, pour ma famille, pour mon pays et pour les gens qui ont cru en moi »a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Echenique a signé un contrat de dix jours pour aider la franchise de Washington face aux nombreuses victimes du coronavirus.

Le joueur de Barranquilla a disputé la dernière Summer League (ligue d’été NBA) avec les Wizards, qui l’ont finalement envoyé dans leur équipe affiliée à la ligue de développement, la G League, le Capital City Go-Go, avant de l’appeler aujourd’hui pour faire ses débuts en NBA.

Conférence Est

1.- Brooklyn Nets (23-10).

2.- Chicago Bulls (22-10).

3.- Milwaukee Bucks (24-13).

4.- Miami Heat (22-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-15).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Washington Wizards (18-17).

9.- New York Knicks (17-18).

10.- Boston Celtics (16-19).

11.- Raptors de Toronto (14-17).

12.- Atlanta Hawks (15-19).

13.- Indiana Pacers (14-21).

14.- Orlando Magic (7-28).

15.- Detroit Pistons (5-28).

Conférence Ouest

1.- Golden State Warriors (27-7).

2.- Phoenix Suns (27-7).

3.- Utah Jazz (25-9).

4.- Grizzlis de Memphis (22-14).

5.- Denver Nuggets (17-16).

6.- Los Angeles Clippers (18-17).

7.- Lakers de Los Angeles (17-19).

8.- Dallas Mavericks (16-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-18).

10.- San Antonio Spurs (14-19).

11.- Rois de Sacramento (15-21).

12.- Portland Trail Blazers (13-21).

13.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (13-22).

14.- Oklahoma City Thunder (12-22).

15.- Houston Rockets (10-25).