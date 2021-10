Les Bucs gagnent avec quatre touchés entre Brady et Fournette

15/10/2021 à 7h05 CEST

Le quaterback Tom Brady a lancé deux passes de touché, le porteur de ballon Léonard Fournette avancé au sol pour deux touchés et le Les boucaniers de Tampa Bay ils ont battu à domicile ce jeudi aux Eagles de Philadelphie 22-28 avant le match de la sixième semaine de compétition de la Ligue nationale de football (NFL). Les Eagles (2-4) n’ont remporté aucune victoire en trois matchs à domicile avec l’entraîneur recrue Nick Sirianni. Ils ont entendu des huées à la mi-temps, mais ont riposté pour se rapprocher.

Le champion en titre du Super Bowl Buccaneers (5-1) a perdu un autre demi de coin lorsque le triple All-Pro Richard Sherman est parti au premier quart avec une blessure aux ischio-jambiers, mais sa défense épuisée est restée après que le quart-arrière de deuxième année Jalen Hurts a rallié les Eagles d’un 7-28 déficit.

Jouant avec un pouce blessé, Brady a décollé. Le septuple champion du Super Bowl, 44 ans, a lancé des passes de touché dans les deux premiers disques de Tampa Bay, frappant 11 sur 12 pour 121 verges. Son meilleur jeu est survenu après le deuxième pointage de Hurts et une conversion de 2 points a placé Philadelphie à six avec 3:05 à jouer au quatrième quart. Face à un troisième et 7 des 45 de Philadelphie, Brady s’est éloigné de la pression et a lancé une passe parfaite au vétéran receveur Antonio Brown pour un gain de 27 verges pour prolonger la série et les Eagles ont manqué de temps. Brady a terminé 34 des 42 passes pour 297 verges et une interception.

Une passe de Brady à l’ailier rapproché OJ Howard a donné aux Buccaneers une avance de 7-0. Les Eagles ont répondu avec une passe de touché de 5 verges de Hurts à l’ailier rapproché Zach Ertz. Brady a ensuite frappé Brown avec une passe de touché de 23 verges qui a porté le score à 7-14. Après deux séries consécutives de 3-et-out, Brady a mené l’équipe de Tampa Bay dans une autre série de buts avec Fournette passant de 2 pour étendre l’avance à 7-21. Tampa a augmenté son avance à 7-28 lorsque Fournette est revenu d’un point au troisième quart. Brady était 19 sur 22 avant de rater trois passes consécutives à la fin du deuxième quart, y compris une balle profonde interceptée par la sécurité Anthony Harris qui a mis fin à sa séquence de 227 passes sans choix.

Les Buccaneers perdaient déjà les demi de coin Carlton Davis et Sean Murphy-Bunting avant que Sherman ne tombe sur la première série de Philadelphie. Pourtant, Hurts a eu du mal à lancer le ballon. Il a complété 12 des 26 passes pour 155 verges, un touché et une interception. Hurts s’est précipité pour 44 verges et deux touchés.

Les Eagles ont intronisé le plaqueur gauche Tra Thomas et le plaqueur droit Jon Runyan au Temple de la renommée de l’équipe lors d’une cérémonie à la mi-temps. Le duo a disputé 134 matchs de saison régulière ensemble de 2000 à 2008. Au cours de cette période, les Eagles ont atteint les séries éliminatoires sept fois, remporté cinq titres de la division Est de la Conférence nationale (NFC), atteint cinq matchs de championnat de la conférence et un Super Bowl.

Avant le match, les Buccaneers avaient déjà soumis des blessures à l’ailier rapproché Rob Gronkowski (côtes), au demi de sûreté Antoine Winfield (commotion cérébrale) et au joueur de ligne Lavonte David (cheville), tous trois placés sur la liste des personnes handicapées.