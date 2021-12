Les Bueckers d’UConn ont subi une fracture et peuvent manquer jusqu’à 2 mois

La star d’UConn, Paige Bueckers, a subi une fracture juste en dessous du genou gauche et sera absente jusqu’à deux mois, a annoncé mardi l’école.

La joueuse de basket-ball universitaire de la saison dernière a dribblé sur le terrain avec moins de 40 secondes à jouer lors de la victoire 73-54 de dimanche sur Notre Dame lorsqu’elle a trébuché et est tombée maladroitement. Elle a dû être emmenée hors du tribunal.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’école a déclaré qu’une IRM et une tomodensitométrie ont montré qu’elle souffrait d’une fracture du plateau tibial, qui est une fracture de l’os du tibia qui s’étend dans l’articulation du genou. Il a un temps de récupération estimé entre six et huit semaines.

L’entraîneur de l’UConn, Geno Aureimma, a déclaré que l’école ne précipiterait pas les Bueckers sur le terrain.

« Nous avons eu des joueurs blessés dans le passé et ma philosophie ici est la suivante: je ne suis pas intéressé par la vitesse à laquelle nous pouvons récupérer quelqu’un; je suis intéressé par ce qui est le mieux pour eux à long terme », a-t-il déclaré. « Chaque décision prise donnera la priorité à ce qui est le mieux pour Paige et sa carrière. Toutes les personnes impliquées dans ce programme seront là pour soutenir Paige tout au long de son processus de guérison. »

Bueckers affiche une moyenne de 21,2 points, 6,2 passes décisives et 5,5 rebonds pour le n°3 UConn.

Le Dr Michael Miranda, directeur du service de traumatologie orthopédique à l’hôpital Hartford, qui ne traite pas Bueckers, a décrit une fracture du plateau tibial comme le fémur, ou os de la cuisse, frappant le haut spongieux du tibia, un os dans la jambe inférieure, comme le résultat d’un arrêt aigu.

« Il est pincé, un peu comme le polystyrène, et c’est la blessure par impact qu’elle a », a-t-il déclaré.

La star du ski Lindsey Vonn a subi une blessure similaire en 2016. Miranda a déclaré que de telles blessures ne nécessitent généralement pas de chirurgie et guérissent relativement rapidement avec une rééducation appropriée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cela semble terrible, mais elle a en fait beaucoup de chance, car la rééducation de cette blessure osseuse est beaucoup plus rapide que la rééducation d’un LCA (déchirure) », a-t-il déclaré. « Vous détestez voir un athlète blessé de quelque manière que ce soit, mais en même temps, un LCA contre une blessure par impaction sur le plateau tibial, c’est la bien meilleure blessure. »

Les Huskies (5-1) visitent Georgia Tech jeudi. Ils sont également privés de la première année Azzi Fudd. La meilleure recrue consensuelle du pays l’an dernier souffre d’une blessure de stress au pied droit et devrait être absente au moins deux semaines.