Les bugs de jeux vidéo les plus drôles de tous les temps

Lorsque vous vous arrêtez pour y penser, c’est une véritable merveille que tous les jeux ne ressemblent pas et ne se comportent pas comme les expositions de cirque virtuel merveilleusement brisées ci-dessous.

Les jeux vidéo ne sont pas la réalité. Les univers sans rendez-vous dans lesquels nous habitons sont tous liés de manière précaire avec l’équivalent de code de bâtons de popsicle et d’élastiques, et nous les traversons comme des chiots turbulents, appuyant sur « utilisation » sur toutes les surfaces imaginables et faisant des choses indescriptibles aux PNJ. C’est vraiment incroyable qu’ils ne cassent pas plus souvent.

Ce que nous avons ci-dessous, donc, sont de délicieux rappels de la proximité de chaque jeu à une déconstruction absurde et surréaliste de la réalité. Ce sont les inconditionnels dont les images burlesques et cauchemardesques involontaires sont forgées pour toujours dans la conscience collective, mais ils ne sont pas si différents de ceux qui fonctionnent.

Mais pour la grâce de Gaben et quelques patchs, Half-Life pourrait avoir un visage géant pour un ciel. Deus Ex pourrait comporter un personnage majeur inexplicablement petit. Skyrim pourrait… en fait, laissons Skyrim en dehors de cela. Levez le rideau sur les pépins !

Voici quelques choses que nous n’avons jamais vues dans un match de boxe professionnelle : le public est composé exclusivement de rectangles spasmodiques. Les combattants réservés sont sans lèvres ni paupières discernables. Lesdits combattants se préparent pour le combat en disloquant les deux bras de leurs orbites et en les levant droit vers le haut comme des mâts totémiques humains. Enfin, les deux combattants se fondent dans le sol avant de donner un coup de poing.

Soit les développeurs de Rocky ont embauché David Cronenberg en tant que directeur créatif, soit – et nous tenons le coup ici – quelque chose s’est mal passé avec le code du jeu.

FIFA 12 a créé un nouveau système de collision basé sur la physique qui, ses développeurs l’espéraient, inaugurerait une nouvelle ère de football super-réaliste. Ce qu’ils n’ont probablement pas pris en compte, c’est que, grâce à une combinaison de détection de collision douteuse et de pure sérendipité, FIFA 12 produirait l’un des moments les plus romantiques du sport.

Imaginez-vous sur la terrasse. Andy Carroll se précipite vers le but, prend la passe, la passe devant le gardien d’Arsenal de l’époque, Fabianski, puis alors que les deux se heurtent, prend doucement Fabianski dans ses bras. Il y a un moment d’hésitation, puis les deux cèdent à leurs envies de base et s’embrassent, Carroll apparemment perdu dans l’extase de marquer, Fabianski émotionnellement vulnérable d’avoir concédé. Vous n’avez pas pu vous empêcher d’encourager, n’est-ce pas ?

Certains matins, vous vous réveillez et il est un peu plus difficile de sortir du lit. Tout semble gris – votre tasse de café ne fait pas mouche, vous ne pouvez pas vous mettre au travail. Juste un jour de sang.

Et puis le soleil sort et tout votre teint émotionnel change. La même scène que vous regardiez par la fenêtre il y a un instant semble soudainement plus positive. La caféine te frappe maintenant. Vous allez le tuer au travail. Ensuite, vous regardez à nouveau et remarquez qu’en fait, le soleil n’est pas sorti et en fait le ciel entier est le visage d’un homme.

Merci, Mount & Blade: Warband, pour un simple problème de nom de texture qui a causé l’un des problèmes visuels les plus troublants de tous les temps.

Les aficionados de Gridiron sauront que le secondeur de la NFL Christian Kirksey ne mesure pas, en fait, 20 cm. Mais essaie de dire ça à Madden 15.

2014 était en quelque sorte un âge d’or pour les pépins hilarants, juste après la sortie de la PS4 et de la Xbox One, les nouvelles plateformes étaient pleines de potentiel mais aussi truffées d’embûches. Cela a donc prouvé pour Madden de cette année-là, qui était catégorique que Kirksey avait à peu près la taille d’une bouteille de soda.

Kirksey et les joueurs se sont tous deux penchés sur le problème, le premier donnant une conférence de presse dans un énorme micro à la suite, le dernier utilisant le LB inattaquable avec un grand effet en ligne.

“D’accord Gerror, tu peux le faire. Tu peux le faire. Hoooooboy [slaps face] Tu as ça.

Rappelez-vous ce que les gentils concepteurs de jeux ont dit. Link va venir ici, te parler, et tout ce que tu as à faire c’est de lui dire ton nom. Et c’est tout. Il fouillera dans vos affaires comme il le fait tous les villageois, puis il sera sur votre chemin et vous aurez fait votre devoir.

C’est ça. Dites simplement votre nom, laissez-le casser n’importe quelle poterie à proximité et laissez-le partir. Facile. Simple. Tu peux le faire. Vous pouvez. Vous c – oh ok le voilà qui vient. Ça y est. Afficher l’heure.”

Vous vous souvenez quand nous disions que 2014 était un âge d’or pour les pépins ? Eh bien, devinez quoi, nous y sommes de retour, anticipant un nouveau titre Assassin’s Creed sur une nouvelle génération de consoles, imaginant quelles fantastiques nouvelles aventures toutes ces nouvelles technologies peuvent – QUE EST-IL ARRIVÉ À LEURS VISAGES ?

Quelqu’un chez Ubisoft a évidemment oublié de cocher la case dans le moteur de jeu d’Unity qui disait : « donner aux personnages de vrais visages avec une peau ? » et par conséquent, personne n’a pu dormir jusqu’en novembre 2014.

Personne n’a réalisé que celui-ci était un problème à l’époque. Ce n’est que beaucoup plus tard dans la série Civilization, en fait, que l’obsession du Mahatma Gandhi pour la guerre nucléaire a été expliquée.

Il se trouve que la Civ originale donnait à tous les leaders mondiaux une valeur d’agression, et aussi que si l’agression d’un leader était à sa valeur la plus basse et que le joueur faisait quelque chose pour la réduire encore, elle revenait à la valeur la plus élevée. Ergo, deviens ami avec Gandhi et il te tuera, mec.

C’était l’histoire, de toute façon – le créateur de la série Sid Meier l’a en fait contredit récemment, affirmant qu’un tel bug n’existait pas et que Gandhi nucléaire a été mis en œuvre pour la première fois dans Civ V de 2010 comme une blague. Était-ce juste l’absurdité d’un célèbre pacifiste larguant des bombes qui a conduit à cette légende urbaine de pépin? Peut-être ne le saurons-nous jamais.

Essayer de repérer un seul problème amusant d’Oblivion, c’est comme récupérer une bouchée de Sprite que vous avez craché dans l’océan. Les lignes de délimitation claires n’existent tout simplement plus.

C’est un paysage de rêve joyeux, où les gardes vous disent « nous sommes toujours de service » tout en étant assis, en buvant une bière dans la taverne et en regardant littéralement un vol à la tire se dérouler juste devant eux. Un endroit où vous faites parler les coursiers assez longtemps et ils commenceront à tourner autour du cheval qu’ils montent d’une manière ou d’une autre. Un endroit où des bandits de grand chemin khajiits vous volent votre or, puis disent « prenez-le, il ne vaut rien pour moi de toute façon » lorsque vous le récupérez. Ne change pas, Oblivion.

À vrai dire, celui-ci est assez simple. Parfois, les requins sortent de l’eau dans les cartes multijoueurs de Crysis et nagent sur terre. Nous voulions juste utiliser cet en-tête.

Terminons par une rumination sur le cercle de la vie. Dans Les Sims 3, les petites vies virtuelles que vous créez et contrôlez contiennent une sorte d’ADN. Lorsque deux d’entre eux se combinent dans un mariage physique et produisent un fœtus gibier, la progéniture résultante montre à la fois les caractéristiques physiques et les traits de caractère de ses parents. Assez cool petit système vraiment.

Les jeux Sims abritent également d’incroyables communautés de modding, où le contenu personnalisé jaillit dans une source de jeans déchirés et de sosies de célébrités. Malheureusement – ​​et brillamment – ​​lorsque ces deux-là se sont combinés dans Les Sims 3, nous avons eu des baby wireframes corrompus. Mauvais bébés.

Des nourrissons cauchemardesques construits à partir d’angles et d’appendices profanes et sacrilèges. Contempler quelqu’un, c’est devenir fou. Certains disent qu’ils sont un signe de la fin des temps. D’autres disent qu’il suffit de supprimer certains mods dont les créateurs les ont classés dans la catégorie “vêtements pour bébés”.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

