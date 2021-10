Les bugs et problèmes les plus hilarants de Madden NFL 22

Il existe de nombreux types de jeux vidéo. Certains sont simplement destinés à être relaxants et décontractés, tandis que d’autres sont conçus pour tester vos réflexes et vous rendre tous compétitifs. Madden NFL 22 tombe dans ce dernier camp, dans le but de vous amener sur le terrain et de vous faire sentir comme si vous aviez réellement participé à un match de la NFL. La plupart du temps, cela fonctionne. Vous sortez, jouez du mieux que vous pouvez et vous espérez ce touché qui vous aidera à gagner toute la ligue.

Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Comme pour la plupart des jeux vidéo, Madden NFL 22 n’est pas exempt de bugs et de problèmes. Et tandis que certains peuvent être à la limite ennuyeux, certains sont hilarants. Dans cette liste, nous avons sélectionné certains des bugs et problèmes les plus amusants que vous puissiez voir dans le dernier opus. Allons-y!

Pour lancer cette liste, nous avons quelque chose qui pourrait vous faire peur. Mais ne vous inquiétez pas, rien de grave ne va arriver. C’est juste votre enlèvement extraterrestre ordinaire et quotidien à l’intérieur d’un jeu vidéo. Nous avons tous été là : préparer ce match important, préparer votre stratégie et vos discussions préparatoires pour voir que vous n’avez pas d’adversaires lorsque vous entrez sur le terrain. Typique.

Il y a quelque chose d’étrange à propos de ce bug, et il est rendu encore plus effrayant par le fait que nous ne savons même pas ce qui le cause. Eh bien, au moins c’est drôle.

Ce n’est pas un pilote d’hélicoptère. C’est le gagnant de chaque compétition de breakdance. Déjà. Incontesté depuis des années et des années maintenant, l’esprit de l’homme dansant voyage d’un personnage de jeu vidéo à un autre pour répondre à notre besoin de pilates-yoga-body-popping. Parfois, il est tellement emporté par la danse de l’hélicoptère qu’il commence à voler. Qui d’autre peut faire quelque chose d’aussi étonnant ?

Les bugs de physique sont juste quelque chose qui se produit lorsque vous créez un jeu pour écraser des hommes ensemble, et c’est toujours glorieux d’en être témoin.

C’est un de ces moments qu’on ne peut pas décrire. Ils arrivent juste. Le bug de la balle magique se déclenche lorsque vous lancez la balle dans une certaine direction, mais elle se retrouve à un endroit complètement différent de la carte. Par exemple, vous attaquez, vous lancez le ballon vers l’avant pour avancer mais à la place, le ballon se « téléporte » en arrière, profondément dans votre moitié de terrain.

Certes, dans certaines situations, ce bug peut ne pas être drôle au départ lorsqu’il gâche votre attaque, mais il faut voir le côté drôle.

Celui-ci est notre préféré. Nous avons toujours voulu sortir et rester à la maison en même temps. Cela semble impossible, nous le savons, mais dans Madden NFL 22, ce rêve peut devenir réalité ! Et littéralement aussi.

Un bug rare fait apparaître un bâtiment au milieu du stade, ce qui n’empêche apparemment pas le match de continuer. Cela vous permet d’aller jouer au ballon, de vous détendre sur le canapé, éventuellement d’en jouer sur la console, puis de recommencer à marquer. Je ne sais pas pour vous, mais cela semble assez attrayant.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les clowns peuvent marcher avec ces chaussures très grandes et longues qu’ils ont ? Ça doit être vraiment inconfortable. Imaginez maintenant si vous aviez ces chaussures et que vous deviez jouer au football américain avec elles…

Vous n’avez plus à simplement imaginer cela. Dans Madden NFL 22, vous pouvez en être témoin de vos propres yeux. Ce problème spécifique étend les chaussures des joueurs d’une manière étrange, transformant la simulation de football en une sorte de film d’horreur tordu. Heureusement, les joueurs ne semblent pas affectés par l’extension de leurs jambes.

Chacun de nous voulait avoir des super-pouvoirs à un moment donné. Que vous vouliez pouvoir voler ou vous téléporter, ou peut-être avoir une force surhumaine, tout le monde souhaite pouvoir être surhumain pour la journée – faites juste attention à quiconque choisit l’invisibilité comme superpuissance, hein ?

Eh bien, dans Madden NFL 22, vous pouvez vous rapprocher de ce rêve avec ce petit bug que nous avons ici. Ce pouvoir particulier est la télékinésie, vous permettant de contrôler le ballon à distance comme Luke Quarterbacker. Que la force soit avec toi.

Le dernier bogue de notre liste a de nombreuses versions différentes, de nombreuses modifications et peut être observé dans de nombreuses situations différentes. C’est quand même super amusant à chaque fois.

Imaginez un de vos joueurs courir sur le terrain, portant le ballon. Il est poursuivi par l’un des adversaires. Soudain, tous les deux ARRÊTENT ! En un instant — bam ! Ils ne courent plus et le ballon n’est plus tenu par votre joueur, mais ça continue comme si c’était le cas. Difficile de savoir s’il faut chasser la balle fantôme avec un nouveau joueur ou rire des deux statues figées dans la carbonite du jeu vidéo. Record scratch. Arrêt sur image. Vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé ici…

Écrit par Stoyan Trayanov au nom de GLHF.

