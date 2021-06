Les Bukis annoncent les présentations Quand auront-elles lieu ?

Presse : Los Bukis Los Bukis

Dans ce qui est déjà l’actualité la plus importante de l’année pour les fans de musique régionale mexicaine, le groupe légendaire Los Bukis, l’un des noms les plus importants de l’histoire de la musique latine, se retrouve sur scène 25 ans après son dernier concert avec un très série spéciale de concerts limités intitulée « UNA HISTORIA SANTADA ».

Producida por Live Nation, con los más altos estándares de producción, “UNA HISTORIA CANTADA” de Los Bukis iniciará el viernes 27 de agosto como el primer evento de música latina y con la mayor capacidad hasta la fecha que tendrá lugar en el nuevo estadio SoFi des anges. La tournée se poursuivra avec deux autres dates : le 4 septembre à Soldier Field à Chicago et le 15 septembre à AT&T Statium à Arlington, Texas.

Citi rejoint “UNE HISTOIRE SINGED”

Citi est la carte de crédit officielle pour la prévente de la tournée « Una Historia Cantada ». Ainsi, les détenteurs d’une carte Citi pourront pré-commander leurs billets à partir du 15 juin à 10h00 heure locale jusqu’au 17 juin à 22h00 via Citi Entertainment®. Pour plus d’informations sur la prévente, visitez www.citientertainment.com. Les billets pour le grand public seront mis en vente le 18 juin à 10 h, heure locale, via Livenation.com.

Dates de la tournée “Una Historia Cantada” de LOS BUKIS

Los Angeles, CA – SoFi Stadium – 27 août

Chicago, IL – Soldier Field – 4 septembre

Arlington, TX – Stade AT&T – 15 septembre

LOS BUKIS : Légende en chanson

Fondé en 1976 et dissous en 1996, Los Bukis a réussi à conquérir le cœur du public avec ses 16 albums studio dont sont dérivés de nombreuses chansons qui non seulement sont en tête des charts, mais sont parmi les plus vénérées par les fans de musique latine. Maintenant, après 25 ans, ces mêmes fans auront l’occasion d’entendre à nouveau plusieurs de ces classiques en direct.

Récemment, le groupe s’est réchauffé avec une réunion historique, dans le cadre du concert virtuel de Marco Antonio Solís, intitulé “Bohemia in Pandemic”, en mai dernier, où ils ont offert un cadeau sans précédent à toutes les mères du monde lorsque le groupe légendaire sur lequel il était monté sur scène pour chanter, comme dans ses meilleurs moments, la chanson historique « Tú Cárcel ».

En uniforme couleur bordeaux et baskets Converse, Joel Solís, Javier Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio Cortéz, Marco Antonio Solís et Pedro Sánchez, avec le nom en pierre de chacun, cette icône de la musique mexicaine du XXe siècle, s’est réunie à Mexico et ils ont enregistré cette chanson. C’est dans ce même studio qu’il y a des années nombre de leurs succès ont été écrits et produits qui ont marqué une génération et établi leur statut au sein de la musique espagnole.

C’est le moment de revivre ces moments d’une carrière pas comme les autres, dans ces concerts confinés où ils raconteront une histoire qui sera bien mieux entendue chantée par leurs voix et instruments renommés.