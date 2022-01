Les Bulldogs de Géorgie entrent dans l’histoire avec une victoire au championnat national contre Alabama Crimson Tide

L’équipe de football des Georiga Bulldogs a enfin atteint le sommet de la montagne. Lundi soir, la Géorgie a affronté l’Alabama Crimson Tide lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire et est repartie avec une victoire de 33-18. Les Bulldogs ont remporté le titre national pour la première fois depuis 1980. Ils terminent également la saison avec une fiche de 14-1, ce qui en fait la huitième équipe de l’ère moderne (1937-après) à remporter 14 matchs en une saison.

La Géorgie a établi quelques records lundi soir. Selon ESPN Stats and Info, le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett est devenu le premier ancien remplaçant à vaincre une équipe entraînée par Nick Sabam depuis 1997. ESPN Stats and Info a également noté que la Géorgie est la deuxième équipe de l’ère AP Poll (depuis 1936) pour gagner 13 matchs par 15+points en une saison. Et la victoire au titre national lundi soir met fin à une sécheresse de 40 ans, qui est la plus longue sécheresse enregistrée par un champion national à l’ère AP Poll depuis qu’Auburn a mis fin à une sécheresse de 52 ans en 2010.

LE GOT DOUX DE LA VICTOIRE#GoDawgs | #Championnat National pic.twitter.com/wqFzuA0OBP – Géorgie Football (@GeorgiaFootball) 11 janvier 2022

« Tellement fier de nos joueurs », a déclaré l’entraîneur-chef de Géorgie, Kirby Smart, lors de la conférence de presse de mardi matin. « Quelqu’un m’a dit que vous ne jouiez pas depuis 41 ans que nous n’avons pas remporté de titre national, vous jouez pour les hommes dans la salle, et cela m’a vraiment touché, car c’est de cela qu’il s’agissait, c’était ces gars-là dans la pièce. »

Bennett a été nommé MVP offensif du match, mais a accordé beaucoup de crédit à la défense qui est la meilleure du pays. « Eh bien, je veux dire, tout d’abord, c’est la défense qui nous a gardés dans ce match », a déclaré Bennett lors de la conférence de presse. « Alors que nous trébuchions sur nos propres pieds pendant toute la première mi-temps, puis commencions en seconde mi-temps. Ils ont gagné ce match pour nous. Nous avons exécuté quelques entraînements. Nous aurions pu faire tellement mieux. Mais nous avons fait le travail à chaque fois nous en avions besoin. Cela ne m’avait pas encore touché. Je suppose que cela m’a un peu touché sur la touche. Mais non, je ne peux pas l’articuler. Je ne suis pas si intelligent. «

Il s’agit du deuxième championnat sportif majeur pour l’État de Géorgie en deux mois. En novembre, les Braves d’Atlanta ont battu les Astros de Houston lors des World Series pour remporter leur premier titre depuis 1995.