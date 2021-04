Les bulldogs ont un avantage dans tous les domaines sauf un ⋆ .

Une répartition de la demi-finale nationale entre le n ° 1 Gonzaga et le n ° 11 UCLA:

Garder

Tyger Campbell a connu une solide deuxième année pour UCLA. Il a été formidable dans le tournoi, ne commettant que six revirements en cinq matchs. Mais maintenant, il fait face à Jalen Suggs, probablement parmi les trois premiers choix du repêchage de la NBA 2021, un dépisteur de talents dynamique pense que ce sera un All-Star au niveau suivant. Suggs vient de réaliser l’une de ses meilleures performances de la saison, un chef-d’œuvre de 18 points, 10 rebonds, huit passes décisives dans la déroute finale de la région ouest de l’USC, et à 6 pieds 4 pouces, il sera une charge pour le Campbell de 5 pieds 11 pouces.

Bord: Gonzaga

Garder

Il est facile d’oublier Joel Ayayi avec tout le talent de Gonzaga, ce qui rend cette équipe si mortelle. Ayayi défend à un niveau élevé, est un puissant tireur à 3 points et un garde de rebond d’élite qui pourrait finir par être un choix de première ronde. Jules Bernard de l’UCLA, quant à lui, est une fête ou une famine. Il peut avoir chaud du fond, mais il est incohérent, comme le suggèrent ses deux performances de score à un chiffre dans le tournoi.

Bord: Gonzaga

Jalen Suggs et Tyger Campbell. (2)

Garder

C’est le seul endroit où l’UCLA a un net avantage. Johnny Juzang est passé d’une déception au Kentucky à un héros dans sa ville natale, menant Cendrillon UCLA au Final Four pour la première fois en 13 ans. L’ailier de 6 pieds 6 pouces a marqué 28 des 51 points de son équipe dans l’Elite Huit contre le n ° 1 du Michigan et marque en moyenne 21,6 points dans le tournoi. Andrew Nembhard n’est qu’une pièce de plus pour Gonzaga, un joueur complémentaire dont la grande tâche sera de ralentir Juzang.

Bord: UCLA

Effronté

Ce sera comme regarder dans le miroir Corey Kispert et Jaime Jaquez Jr., deux attaquants extensibles qui le tirent extrêmement bien de loin. Kipsert de Gonzaga, un All-American de la première équipe d’Associated Press, est tout simplement meilleur.

Bord: Gonzaga

Effronté

Drew Timme a eu raison du phénomène USC Evan Mobley et du grand homme de qualité Creighton, Christian Bishop. Timme, moustachu et armé de 6 pieds 10 pouces, a sans doute été le meilleur joueur du tournoi, avec une moyenne de 21,2 points, 7,5 rebonds et 4,2 passes décisives. Les ennuis ont été un problème fréquent pour Cody Riley de l’UCLA, qui est productif quand il est sur le sol, et une force de Timme est de tirer des fautes. Cela semble inquiétant pour les Bruins.

Bord: Gonzaga

Banc

Chaque équipe a beaucoup de potentiel avec ses réserves, un certain nombre de recrues de haut niveau qui n’ont pas encore produit au niveau universitaire, mais la production a été minime. L’attaquant de Gonzaga Anton Watson est le joueur de banc le plus susceptible de faire une différence, en particulier si Timme se retrouve en difficulté. David Singleton de l’UCLA est capable, qui a marqué 15 points dans le Sweet 16, en tant que tireur à 3 points.

Bord: même

Entraîneur

Mark Few a transformé Gonzaga de Cendrillon mi-majeur en un prétendant au titre annuel, menant les Bulldogs à 21 places consécutives dans le tournoi. Mick Cronin a déjà UCLA dans le Final Four à sa deuxième saison seulement, après avoir atteint le tournoi ses neuf dernières années à Cincinnati. Les deux sont des entraîneurs d’élite, mais fonctionnent différemment. La défense et l’endurance sont les cartes de visite de Cronin. Peu d’équipes sont souvent des tacticiens offensifs.

Bord: même

Prédiction

UCLA n’était pas un verrou pour faire le tournoi de la NCAA et était presque un et fait dans les quatre premiers. Cette course restera dans les mémoires à Westwood pour les années à venir. Mais Gonzaga est peut-être l’une des plus grandes équipes universitaires de tous les temps. Suggs, Timme et Kispert se combinent pour 60 points.

Gonzaga 81, UCLA 64