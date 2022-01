Les Bulls chassent les Nets, les Jazz sont imparables et LeBron brille

01/01/2022 à 11:36 CET

.

Les Chicago Bulls ont dépassé les Brooklyn Nets à la tête de la Conférence Est avec une victoire « in extremis » lors de la dernière journée de 2021 de la NBA, à laquelle les Utah Jazz ont ajouté leur sixième victoire consécutive et LeBron James a fait une large démonstration juste un jour après son 37e anniversaire.

Lakers 139 – Blazers 106

Avec 41 points et 14 rebonds en seulement 29 minutes sur le terrain, LeBron James a fusionné les Portland Trail Blazers dans un grand récital offensif des Lakers de Los Angeles pour clôturer 2021.

James est revenu au centre de départ des Angels, enchaînant son septième match avec plus de 30 points marqués, et a eu un grand soutien à Russell Westbrook (quatrième triple-double consécutif avec 15 points, 13 rebonds et 12 passes décisives).

Face à l’excellente performance chorale de ceux en violet et or, les Blazers n’étaient pas à la hauteur du duel et leurs meilleurs buteurs étaient Ben McLemore (28 points) et Damian Lillard (18 points).

Pacers 106 – Taureaux 108

Un triple acrobatique et chanceux de DeMar DeRozan dans la dernière seconde a donné aux Bulls une victoire spectaculaire sur les Indiana Pacers cela étend à six la séquence de matchs consécutifs gagnants pour Chicago.

Les Bulls ont désormais le meilleur équilibre à l’Est aux côtés des Filets de Brooklyn par James Harden et Kevin Durant.

DeRozan (28 points et 6 passes) et Coby White (24 points dont 6 sur 7 en triple) ont été les meilleurs des Bulls tandis que Caris LeVert (27 points, 6 rebonds et 6 passes) et Domantas Sabonis (24 points, 14 rebonds et 6 passes décisives) s’est démarqué chez certains Pacers qui ont été détruits par perdre le match à la dernière minute.

Chris Duarte, recrue dominicaine des Pacers, n’a pas joué car il était dans le protocole coronavirus.

Jazz 120 – Loups des bois 108

Avec un dernier quart remarquable (34-21), le Jazz a fait tomber les Wolves pour continuer à faire pression dans la Conférence Ouest avec leur sixième victoire consécutive qui les laisse déjà très proches des Golden State Warriors et des Phoenix Suns.

Donovan Mitchell (39 points dont 6 triplés, 6 rebonds et 5 passes décisives) a été le principal artisan de la victoire des Jazz sur les Wolves dans laquelle Anthony Edwards (26 points) s’est démarqué.

L’Argentin Léandro bolmaro il a joué cinq minutes pour les Wolves au cours desquelles il a récolté 3 points et 2 passes décisives.

Celtics 123 – Soleils 108

Les Boston Celtics sont venus après avoir perdu les trois derniers matchs mais ils se sont reconstruits ce vendredi de la meilleure des manières en renversant les Phoenix Suns, qui partageaient jusqu’à aujourd’hui le meilleur équilibre de la ligue avec les Golden State Warriors.

Les Celtics, qui ont fortement dominé le match et avaient 30 points d’avance au tableau d’affichage, avaient Jaylen Brown et Marcus Smart (24 points chacun) et Robert Williams III (triple-double avec 10 points, 11 rebonds) comme balises et 10 passes décisives).

Devin Booker était le meilleur marqueur des Suns avec 22 points mais ses pourcentages de tirs étaient très faibles (7 sur 26 avec 1 sur 5 sur 3).

Rois 96 – Non-conformistes 112

Les Mavericks sont tombés aux mains des Kings mercredi avec un douloureux triplé sur le cor de Chimezie Metu, mais aujourd’hui, ils ont pu se venger avec une victoire sur la route à Sacramento.

Les Mavericks ont gagné par 27 points en seconde période au cours de laquelle ils ont dépassé les Kings.

Toujours sans Doncic, ceux de Dallas avaient Kristaps Porzingis (24 points, 9 rebonds et 6 passes) et Jalen Brunson (23 points, 5 rebonds et 8 passes) comme références principales tandis que chez les Kings Tyrese Haliburton s’est fait remarquer (17 points et 10 passes). ).

Cavaliers 118 – Faucons 121

Les Cavaliers sont toujours en deuil après la grave blessure de Ricky Rubio – présent au stade pour encourager ses coéquipiers – et ce vendredi ils ont enchaîné leur troisième défaite consécutive en tombant face aux Hawks d’Atlanta.

La défaite a été particulièrement douloureuse pour l’équipe de Cleveland, qui a perdu 16 points d’avance à domicile.

Trae Young (35 points et 11 passes) a brillé pour les Hawks tandis que Kevin Love a excellé pour les Cavaliers (35 points, 11 rebonds).

Grizzliez 118 – Éperons 105

Ja Morant (30 points, 6 rebonds et 8 passes décisives) a été une nuit de plus le phare des surprenants Grizzlies, qui ont fait tomber les Spurs de San Antonio pour ajouter leur quatrième victoire consécutive et continuer à rêver de grands buts dans la Conférence Ouest.

L’Espagnol Santi Aldama a joué 13 minutes pour le Memphis au cours desquelles il a obtenu 3 points, 2 rebonds et un contre.

Jakob Poeltl, Derrick White et Bryn Forbes ont mené l’attaque des Spurs avec 15 points par tête.

Roquettes 110 – Chaleur 120

Un fantastique Jimmy Butler (37 points) a ouvert la voie au Miami Heat pour remporter sa cinquième victoire consécutive en battant les Houston Rockets.

Les locaux, dans lesquels Jae’Sean Tate (20 points) s’est démarqué, sont venus avec des options en fin de match, mais ils étaient innocents et ont commis trop d’erreurs face à un Heat beaucoup plus solide.

Rapaces 116 – Tondeuses 108

Fred VanVleet, avec 31 points, a mené les Raptors de Toronto à une victoire sur les Clippers de Los Angeles, qu’ils ont ralliés au quatrième quart.

L’Espagnol Serge Ibaka a récolté 7 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres en 18 minutes pour les Clippers, dont le meilleur buteur était Marcus Morris Sr. avec 20 points.

Tonnerre 95 – Knicks 80

Le Thunder a clôturé l’année avec une victoire sur les New York Knicks s’accrochant à la traction de leur star Shai Gilgeous-Alexander (23 points).

Les Knicks, très plombés par un malheureux 8 sur 41 en triple, avaient RJ Barrett (26 points) comme homme principal.

Conférence Est

1.- Chicago Bulls (23-10).

2.- Brooklyn Nets (23-10).

3.- Milwaukee Bucks (24-13).

4.- Miami Heat (23-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-16).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Washington Wizards (18-17).

9.- Boston Celtics (17-19).

10.- New York Knicks (17-19).

11.- Raptors de Toronto (15-17).

12.- Atlanta Hawks (16-19).

13.- Indiana Pacers (14-22).

14.- Orlando Magic (7-28).

15.- Detroit Pistons (5-28).

Conférence Ouest

1.- Golden State Warriors (27-7).

2.- Soleils Phénix (27-8).

3.- Utah Jazz (26-9).

4.- Grizzlis de Memphis (23-14).

5.- Denver Nuggets (17-16).

6.- Clippers de Los Angeles (18-18).

7.- Lakers de Los Angeles (18-19).

8.- Dallas Mavericks (17-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-19).

10.- San Antonio Spurs (14-20).

11.- Rois de Sacramento (15-22).

12.- Oklahoma City Thunder (13-22).

13.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (13-22).

14.- Portland Trail Blazers (13-22).

15.- Houston Rockets (10-26).