Les Bulls continuent leurs affaires au rythme de DeRozan, LaVine et Vucevic

victoire de Chicago Bulls à la maison avant faucons d’Atlanta 130-118 malgré le retour de Trae Young en Géorgie (29 points et 9 passes décisives). Le « Big Three » d’Ilinóis a parfaitement fonctionné et n’a laissé aucune option à son rival : 35 points et 10 passes décisives pour DeMar DeRozan ; 24 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres pour Nikola Vucevic ; et 30 points et 9 passes décisives pour Zach LaVine. Les Bulls sont deuxièmes à l’Est avec 21 victoires et 10 défaites.

Numéros de jeux vidéo à Atlanta. pic.twitter.com/wYxhkO8ao7 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 28 décembre 2021