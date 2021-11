Les Bulls de Chicago battent les Lakers de Los Angeles au Staples Center

Victoire énergique de Chicago Bulls en vue de Les Lakers de Los Angeles au Staples Center 121-103. Malgré la défaite de Nikola Vucevic, ceux des Ilinóis ont été extrêmement supérieurs aux Californiens tout au long du duel et ont atteint le dernier quart-temps avec le match complètement condamné en leur faveur.

DeMar DeRozan Il a encore joué un match extraordinaire (ce sont déjà quelques histoires cette saison). Les anciens des Spurs ont terminé le duel avec 38 points (15 sur 23 en placement) et 6 passes décisives. Deux soirées consécutives au Staples pour de bon DeMar, d’abord contre les Clippers et plus tard contre les Lakers.

Il était très bien accompagné d’un Lonzo Ball très branché qui a marqué 27 points devant ses ex (7 sur 10 en triples et 10 sur 13 en field goal). De plus, il a contribué 8 passes décisives. Zach LaVine a complété la performance stellaire du « Big Three » avec 26 points et 5 passes décisives. Alex Caruso n’a marqué aucun point, mais il a commencé et a contribué à l’organisation et à la défense. Coby White a fait ses débuts cette saison après s’être remis de sa blessure. Il a joué 8 minutes.

Allez, mec – @ NBCSChicago | @DeMar_DeRozan pic.twitter.com/8ipSUFtuMR – Chicago Bulls (@chicagobulls) 16 novembre 2021

Les Lakers, pas de réponse

Les Bulls sont passés comme un rouleau compresseur sur certains Lakers qui à aucun moment n’ont offert de réponse. La meilleure nouvelle pour les Angelenos est que Talen Horton-Tucker est revenu à un très bon niveau et a terminé hier le duel avec 28 points. Soulignons également le 25 + 6 + 8 de Russell Westbrook et le 20 d’un peu participatif Anthony Davis. Les choses ne fonctionnent toujours pas sans LeBron James.