Les Bulls de Lonzo remportent le duel des frères Ball

Grand match joué hier au United Center entre Chicago Bulls et Charlotte frelons avec une défaite finale pour la franchise de Michael Jordan à son « domicile » par 133-119 après un duel spectaculaire dans lequel l’équipe de l’Illinois a montré sa formidable force offensive. Le duel entre Boule Lonzo et Boule LaMelo Il est tombé du côté du premier, bien que statistiquement parlant, son duel soit égal.

Le meilleur du jeu, de loin, s’est déchaîné Nikola Vucevic qui est revenu avec impatience après sa blessure. Il a terminé le match avec 30 points (12 sur 19 en placement et 6 sur 6 en triple). De plus, il a capturé 14 rebonds, distribué 5 passes décisives et réalisé deux blocs. DeMar DeRozan a terminé le duel avec 28 points (12 sur 20 au tir) et Zach LaVine avec 25 points. Chez les Hornets, les 31 points de Terry Rozier et les 22 de Gordon Hayward n’ont servi à rien.

C’est pourquoi Vooch est un 2x All-Star – 30 points | 12-19 FG | 6-6 3FG | 14 réb | 5 ans pic.twitter.com/xmpMiwcMs7 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 30 novembre 2021

Les frères Ball

Le duel tant attendu entre les frères Ball a fini par tomber du côté de Lonzo, qui a joué un match très sérieux : 16 points (4 sur 5 en triple), 8 passes décisives et +6 avec lui sur le court en 33 minutes. Lonzo, quant à lui, a terminé le duel avec 18 points (5 sur 15 au tir), 13 passes décisives, 7 rebonds et -9 avec lui sur le terrain en 32 minutes de jeu. Ils jouent tous les deux à un niveau élevé cette saison.