Les Bulls détruisent les Pistons et consolident leur leadership à l’Est

Chicago Bulls continue imparable devant la Conférence Est et, profitant des mauvaises séquences des Brooklyn Nets ou des Milwaukee Bucks, a mis plus de terrain entre les deux après avoir détruit Pistons de Détroit au Centre uni 133-87. Nikola Vucevic a été le meilleur avec 22 points et 8 rebonds. DeMar DeRozan a terminé le match avec 20 points (8 sur 13 du field goal), 12 rebonds et 7 passes décisives. Lonzo Ball a ajouté 18 points. Les Bulls ont accumulé 27 victoires et 11 défaites jusqu’à présent cette saison.

