Les Bulls, en boîte à cause du Covid : Matt Thomas rejoint DeRozan, White and Green

La NBA n’est pas étrangère à l’augmentation des positifs de Covid dans le monde et de nombreux joueurs et, par conséquent, des équipes, sont touchés. Le pire chômeur du moment est Chicago Bulls, qui a vu comment, au cours des dernières heures, jusqu’à quatre joueurs ont été testés positifs et sont soumis au protocole de santé et de sécurité de la NBA, de sorte qu’ils pourraient avoir jusqu’à 10 jours d’absence. Nous connaissions déjà les cas de DeMar DeRozan (après avoir été élu joueur de la semaine dans l’Est), Coby White et Javonte Green. Maintenant rejoint également Matt Thomas.

Les Bulls ont maintenant quatre joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 – le gardien Matt Thomas devrait manquer plusieurs matchs, ont déclaré des sources. Thomas rejoint DeMar DeRozan, Coby White et Javonte Green dans les protocoles. – Shams Charania (@ShamsCharania) 8 décembre 2021