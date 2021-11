Les Bulls entrent dans l’histoire au Boston Garden

02/11/2021 à 21:06 CET

Les Chicago Bulls de Billy Donovan ont été l’un des gros bouleversements de la journée de la NBA après être revenus d’un déficit de 14 points au quatrième quart contre les Boston Celtics au Garden. C’est la première fois de toute l’histoire de la compétition qu’elle débute les 12 dernières minutes avec 14 points de retard au tableau d’affichage et finit par s’imposer avec 14 autres points d’avance : ils ont prévalu 114-128 avec 39 points au quatrième quart.

La franchise de Chicago, qui mène la Conférence Est avec six victoires et une seule défaite, Il a résolu un match qui avait été très difficile avec un récital de but au dernier quart, où il a gagné 39-11. DeRozan a présenté avec 37 points, 7 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes de jeu et a été secondé par LaVine avec 26 autres points, 3 rebonds et 7 passes décisives pour obtenir la deuxième victoire consécutive et laisser derrière lui la défaite par le minimum (103-104 ) contre les Knicks de New York.

Boston 114-128 Chicago (FT) – Les Bulls étaient menés 103-89 à la fin du troisième quart # OJOALDATO – Pour la PREMIÈRE FOIS de TOUTE l’histoire de la NBA, une équipe commence le quatrième quart avec plus de 14 points de retard et finit par remporter match de plus de 14 points de marge. pic.twitter.com/kE10JF7ejH – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 2 novembre 2021

Les hommes de Billy Donovan ont remporté leur première victoire contre les Boston Celtics de la saison 2021/22 et la troisième consécutive en confrontations directes: La saison dernière, ils se sont affrontés à trois reprises avec deux victoires pour les Bulls et une seule pour les Celtics. Précisément à Boston, Jaylen Brown a été le joueur le plus décisif du match avec 28 points, 7 rebonds et trois passes, secondé par Horford, avec 20 points et 10 rebonds, et Tatum, également avec 20 points..

Le dernier quart, un récital de notation

Les Chicago Bulls ont fait preuve d’une grande capacité de marquer au cours des 12 dernières minutes du match : a enregistré 81,3 % sur les paniers avec 100 % sur deux tirs (10 marqués sur 10 tentés) et 50 % sur trois tirs (trois marqués sur six tentés). Le rebond a également dominé, avec un total de 16 : les Bulls en avaient 14 défensifs et deux offensifs.

Avec cette victoire, l’équipe de Chicago reste en tête du classement de la Conférence Est avec six victoires et une défaite, devant le Miami Heat, avec cinq victoires et une défaite.. Les Boston Celtics, quant à eux, sont dans une 12e place insuffisante avec cinq défaites et seulement deux victoires jusqu’à présent, réalisé contre les Hornets et les Rockets.