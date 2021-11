Les Bulls et les Hornets sont soudainement 2 des équipes les plus excitantes de la NBA

Les Bulls et les Hornets sont deux des équipes les plus excitantes de la NBA dans un virage délicieux qui nous donne l’impression que c’est à nouveau 1993. Mercredi soir, les deux équipes nous ont offert deux incroyables dunks de bobines, les deux sont parmi les meilleurs que nous ayons vus cette saison.

Zach Lavine a mis le feu au court en lançant un 360 à deux mains comme si de rien n’était.

Il n’y a pas que le dunk ici, c’est tout ce qui l’entoure qui a rendu ce moment incroyable. Le dunk de Lavine a été rendu possible grâce à un incroyable vol de plongée d’Alex Caruso, suivi d’une passe de football ridicule de Lonzo Ball.

Comme si cela ne suffisait pas, immédiatement après que le dunk, Lavine ait commencé à aboyer contre les arbitres parce qu’il était contrarié, il n’a pas commis de faute sur le jeu précédent et s’est équipé pour ses efforts. Non pas que cela ait vraiment fait mal à la fin, car les Bulls ont ensuite battu les Mavericks 117-107.

Pendant ce temps, à Memphis, les Hornets ont également fait un spectacle. Comme Lavine, cela venait d’un autre grand dunker, Miles Bridges, qui a lancé un lob qui semblait impossible.

Les Hornets ont utilisé de gros jeux comme celui-ci pour lancer des courses tout au long de la saison, et ce n’était pas différent. Cela a contribué à déclencher une tempête offensive de 37 points au quatrième quart pour donner à Charlotte la victoire sur les Grizzlies, 118-108.

Alors que Chicago est certainement la meilleure équipe, c’est presque comme si les Bulls et les Hornets étaient inexorablement liés. Tous deux luttant pour avoir un impact important pendant plusieurs années, ils rebondissent maintenant et jouent à l’un des baskets les plus excitants de la NBA. Chacun a un frère Ball qui dirige le point, les deux ont remporté 10 points mercredi, chacun avec deux des meilleurs dunks de la saison.

C’est si beau.