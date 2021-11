Les Bulls gagnent à Boston et s’imposent comme les leaders de l’Est

Retour spectaculaire de Chicago Bulls au TD Garden contre les Celtics de Boston pour remporter sa sixième victoire de la saison. Ceux d’Ilinóis ont perdu par 19 (77-96) à deux minutes de la fin du troisième quart et ont fini par gagner par 14 (128-114) après un énorme partiel au dernier quart : 39-11.

DeMar DeRozan était le héros des Bulls après avoir terminé un match presque parfait. Le gardien, qui a commencé l’année très connecté, a terminé le duel avec 37 points après avoir marqué 15 des 20 tirs qu’il a effectués. Il était bien accompagné par Zach LaVine (20 points et 7 passes), Nikola Vucevic (à la limite du triple-double avec 11 points, 10 rebonds et 9 passes) et Ayo Dosunmu (14 points du banc). Génial ces Bulls qui ont commencé la saison de façon spectaculaire. Ils accumulent six victoires en sept matchs (la seule défaite était contre les Knicks et ils avaient une chance de gagner le duel).

La prochaine chose pour Billy Donovan est de jouer deux fois de suite contre les Sixers, d’affronter les Nets et les Mavs et de commencer une tournée dans l’Est qui les amènera à affronter les Warriors, les Clippers, les Lakers, les Blazers et les Nuggets. On verra de quelles pâtes ils sont faits…

Caruso a lancé la séquence ! @NBCSChicago | @ TheRea1DJones pic.twitter.com/eppm26rxHs – Chicago Bulls (@chicagobulls) 2 novembre 2021

Les Celtics ne lèvent pas la tête

Si les Bulls sont les têtes, les Celtics sont les queues. Début de saison terrible pour le Massachusetts avec 2 victoires en sept matchs et de très mauvais sentiments. Hier, ils se sont laissés repartir dans un duel qu’ils semblaient maîtriser. Marcus Smart commence à se plaindre que Jayson Tatum et Jalen Brown ne passent pas le ballon. Nous verrons…