Les Bulls passent sur les Filets d’un Kevin Durant solitaire

Chicago Bulls est confirmé comme une alternative dans la Conférence Est après avoir battu avec succès Filets de Brooklyn par 118-95 dans un match marqué par un dernier quart-temps spectaculaire pour les Ilinois (42-17 de partiel). DeMarDeRozan a été le meilleur avec 28 points. Zach LaVine a ajouté 24 unités. Javonte Green, Nikola Vucevic et Lonzo Ball ont terminé avec 11 points par tête. Sur le banc, Ayo Dosunmu a terminé avec 15 points. Dans les Nets, 38 points et 10 rebonds pour un imparable Kevin Durant que cette fois ce n’était pas assez. James Harden a récolté 14 points et 5 passes décisives. LaMarcus Aldridge a contribué 19 unités du banc.

DEMAR DE DISTANCE.@NBCSChicago | @DeMar_DeRozan pic.twitter.com/G1XREV6DKj – Chicago Bulls (@chicagobulls) 9 novembre 2021