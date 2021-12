Les Bulls remportent le 3e match consécutif et battent les Pacers 113-105

Zach LaVine a marqué 32 points à son retour des protocoles de santé et de sécurité de la NBA, DeMar DeRozan a ajouté 24 points et les Chicago Bulls ont battu les Indiana Pacers 113-105 dimanche soir.

Nikola Vucevic a récolté 16 points et 15 rebonds alors que les Bulls (20-10) ont remporté leur troisième match consécutif.

Caris LeVert a marqué 27 points et Domantas Sabonis a récolté 14 points et 16 rebonds après avoir raté un match avec une blessure au mollet droit alors que les Pacers perdaient leur troisième match consécutif.

Chicago avait une avance confortable pendant la majeure partie du match avant que Indiana ne se rapproche de 108-100 sur un 3 points de LeVert avec 3:19 à jouer. LaVine a répondu avec un 20 pieds et, après un raté des Pacers, a ajouté un autre panier pour essentiellement mettre le match à l’écart.

C’était le premier match de LaVine depuis le 11 décembre. Cependant, il n’a raté que deux matchs parce que les Bulls ont reporté trois matchs pendant son absence.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La recrue Ayo Dosunmu, qui est également revenue des protocoles de santé et de sécurité, est sortie du banc pour marquer six points en 24 minutes.

Chicago était sans le partant Lonzo Ball et les réserves Alfonzo McKinnie et Tony Bradley, qui ont entré dimanche des protocoles de santé et de sécurité. Ball était le seul joueur à apparaître dans les 29 matchs avant dimanche.

Les Bulls étaient également privés de l’entraîneur Billy Donovan, qui est entré dans les protocoles vendredi. L’assistant Chris Fleming a remplacé.

Les Pacers étaient privés du meilleur buteur Malcolm Brogdon (Achille) et Jeremy Lamb (poignet).

Indiana a gagné 109-77 lors de la première rencontre entre les équipes, le 22 novembre au United Center.

Chicago a connu un bon départ en tirs dans les premières périodes et menait 63-48 à la mi-temps.

Indiana a augmenté la pression défensive au début de la deuxième mi-temps et a ramené 83-75 avec un peu moins de deux minutes à jouer au troisième quart.

Coby White a réussi une paire de lancers francs et DeRozan a ajouté un 14 pieds pour ramener l’avance à 87-75, mais les Pacers ont marqué les quatre derniers points du quart pour porter le score à 87-79 pour entrer dans le quatrième.

Tyler Cook a ouvert le score au dernier quart avec un dunk et DeRozan a ajouté une paire de lancers francs lors de la possession suivante pour porter l’avance à 91-79. Peu de temps après, DeRozan a frappé des sauteurs de milieu de gamme dos à dos pour porter le score à 95-81 avec neuf minutes à jouer.

CONSEILS

Pacers: A perdu quatre matchs de suite sur la route, tombant à 3-13 à l’extérieur cette saison. … C Myles Turner avait 19 points sur un tir de 9 pour 18, mais était de 0 pour 4 sur une plage de 3 points.

Taureaux : G/F Alex Caruso (entorse du pied gauche) s’est absenté après avoir été blessé au début du dernier match contre Houston. Caruso devrait être réévalué dans environ une semaine. … F Derrick Jones Jr. a raté son deuxième match consécutif avec une tension aux ischio-jambiers gauche.

SUIVANT

Pacers: Accueillez les Charlotte Hornets mercredi.

Taureaux : Aux Hawks d’Atlanta lundi.