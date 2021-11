Les Bulls s’imposent aux Mavericks, et ils restent les leaders

11/11/2021 à 07:06 CET

Zach LaVine a marqué 23 points en tant que leader du Les Chicago Bulls, qui ont gagné ce mercredi par 117-107 à Les non-conformistes de Dallas.

Cinq joueurs ont marqué des numéros à deux chiffres avec les Bulls, qui ont atteint le deuxième victoire consécutive et ils restent les chefs de la division centrale.

Lonzo Ball atteint 21 points et Nikola Vucevic a réussi un double-double de 18 points et 10 rebonds en tant que leader du jeu intérieur des Bulls (8-3). Ball a fait sept des 15 3-points de Chicago.

Cette fois les Mavericks (7-4) ils n’avaient pas l’ancien joueur du Real Madrid Luka Doncic comme sa grande figure et, bien qu’il ait réalisé un double-double de 20 points, 10 passes et 8 rebonds, ils n’ont pas suffi pour éviter la défaite et perdre le duel individuel avec LaVine.

Kristaps Porzingis il a contribué un double-double de 22 points et 12 rebonds en tant que meilleur buteur et leader du jeu intérieur des Mavericks.

Tim hardaway il a atteint 21 points, il était donc le deuxième meilleur buteur de l’équipe de Dallas.

Les Mavericks avaient remporté trois matchs d’affilée et quatre sur cinq, mais il n’a pas pu suivre le rythme et l’inspiration de LaVine et des Bulls en seconde période.