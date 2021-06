Les bureaucrates ne peuvent pas remplacer le pouvoir du Conseil de la TPS, dit Badal

“Nous prenons des décisions d’une importance primordiale qui ont un impact sur les contribuables au moyen d’une loi subordonnée (règle), et d’autre part, en nous abstenant de demander même l’approbation du Conseil, comme mandaté par la charte des lois sur la TPS”, a déclaré le ministre des Finances du Pendjab. Manpreet Singh Badal a écrit au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman. Ministre des finances du Tamil Nadu.

S’opposant aux décisions prises par un groupe de fonctionnaires du comité de mise en œuvre de la TPS (GIC) qui sont ensuite « informés » aux ministres des finances des États lors de la réunion du conseil de la TPS au lieu de demander « l’approbation », les ministres des finances du Pendjab et du Tamil Nadu ont demandé des mesures correctives à cet égard.

“Nous prenons des décisions d’une importance primordiale qui ont un impact sur les contribuables au moyen d’une loi subordonnée (règle), et d’autre part, en nous abstenant de demander même l’approbation du Conseil, comme mandaté par la charte des lois sur la TPS”, a déclaré le ministre des Finances du Pendjab. Manpreet Singh Badal a écrit au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman. Ministre des finances du Tamil Nadu.

Lors de la récente réunion du Conseil de la TPS le 28 mai, Badal avait souligné que le GIC avait pris de nombreuses décisions importantes concernant la prolongation de la validité de certaines notifications d’exemption, la promulgation de nouvelles restrictions sur l’utilisation des crédits d’impôt en modifiant la règle 36, en réduisant le fardeau de la conformité fiscale en rationalisant le système de dépôt de déclarations multiples et en colmatant les fuites fiscales, etc. Ces décisions ont été simplement communiquées aux membres du Conseil, mais aucune approbation n’a été demandée.

« Les questions (de Badal) sont cruciales pour l’identité et la légitimité du Conseil de la TPS. D’autres, dont l’hon. Le ministre du Bengale occidental, et même moi-même, avons demandé des éclaircissements sur les actions requises pour l’approbation ou la ratification ou pour « pour information », a tweeté le ministre des finances du Tamil Nadu, P Thiaga Rajan.

