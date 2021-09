Les bureaux doivent-ils rouvrir ? India Inc. a toujours du mal à trouver des réponses

Dans la lutte contre ce qui est présenté comme la «nouvelle normalité», India Inc. rouvre progressivement des bureaux physiques pour les employés.

Par le député Padma Kumar,

Alors que la pandémie de COVID-19 s’installait sur les côtes indiennes, les bureaux et les postes de travail ont rapidement subi un changement marqué dans leurs paramètres physiques et dimensionnels. Et, maintenant avec un an et demi après le début de la pandémie, nos vies professionnelles formelles se mêlent à nos vies cachées, domestiques et les réunions de haut niveau se déroulent dans des cadres informels par vidéoconférence. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons connu du travail a changé. Mais autant que le nouveau modèle de travail à domicile nous ouvre les yeux sur des cultures de travail inexplorées à l’époque pré-pandémique, il soulève également la question : serons-nous un jour de retour au travail, physiquement ?

Après la deuxième vague dévastatrice de la pandémie en avril et mai 2021, la situation en Inde semble s’améliorer. Le nombre de cas dans la capitale nationale est à son plus bas niveau et l’administration utilise bien cet écart bien nécessaire pour concevoir de nouvelles façons de rouvrir stratégiquement nos lieux d’enseignement, d’agitation économique et de travail. La campagne de vaccination s’intensifie, avec un nombre record de doses administrées quotidiennement. De nouvelles directives centrales et étatiques pour une réouverture progressive sont publiées presque tous les jours.

Dans la lutte contre ce qui est présenté comme la «nouvelle normalité», India Inc. rouvre progressivement des bureaux physiques pour les employés. Les entreprises redoublent d’efforts pour inciter les salariés à se faire vacciner. Cependant, à l’avenir, il est probable qu’un nombre croissant d’entreprises s’attendent à ce que les employés suivent un modèle hybride équilibrant entre le travail à distance et sur site, voire une renaissance complète du modèle de bureau physique bientôt. De nombreuses grandes entreprises, voire des start-up locales, s’attendant à une réintégration progressive mais effective de la force de travail dans les bureaux deux ou trois fois par semaine, de nouveaux paramètres infrastructurels et logistiques sont en cours d’élaboration pour rationaliser cette transition progressive vers une post-prévision anticipée. monde COVID.

Cela dit, les entreprises sont également aux prises avec des problèmes de commodité, d’interconnexion, ainsi que le défi toujours plus difficile de garder le virus à distance des bureaux. Le modèle de travail à domicile a ouvert de nouvelles perspectives d’utilité fonctionnelle pour beaucoup d’entre nous, mais il s’est également fait au détriment de la santé physique et mentale globale de la main-d’œuvre, car les employés s’efforcent de jongler entre des engagements partagés à la maison et au travail, avec une affinité sociale réduite par rapport à ce que les espaces de bureau physiques fournissaient, il n’y a pas si longtemps. À cela s’ajoute la menace de la troisième vague de la pandémie qui se rapproche.

La situation actuelle ne tient qu’à un fil délicat, où se pose d’un côté la question de la sécurité des personnes pendant cette crise sanitaire et de l’autre la question – combien de temps faudra-t-il avant de revenir à nos anciennes méthodes de travail, le cas échéant ? Le coronavirus, selon toute probabilité et dans toutes ses mutations, est là pour rester. Une approche hybride qui combine le travail à domicile et le travail au bureau semble être la voie à suivre, du moins pour l’instant, où les entreprises comme nous peuvent attribuer des jours de travail spécifiques à différents départements. Seul le personnel vacciné peut être autorisé à entrer, ce qui procurera un sentiment de sécurité à l’employeur et à l’employé. Cela aidera également à suivre le comportement approprié de Covid-19. Ainsi, alors que de nouveaux modèles de travail émergent, la précaution est d’une importance primordiale et la sécurité et le bien-être de chacun dépendent d’une prise de décision équilibrée.

(L’auteur est directeur de l’exploitation, IPE Global (société de conseil en développement international). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

