Les buts à l’extérieur comptent-ils dans les matches de Ligue des champions cette saison? Chelsea et Man City parmi les clubs pour jouer dans des lieux neutres

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions se terminent cette semaine avec le premier tour de la phase à élimination directe qui doit être décidé.

Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et Porto ont réservé leurs places au tour suivant la semaine dernière et il y a beaucoup plus d’action à venir au cours des prochains jours.

Les buts à l’extérieur compteront toujours en Ligue des champions cette saison

Manchester City et Chelsea font partie des équipes qui espèrent se qualifier pour les quarts.

Maintenant que la phase de groupes est terminée, nous en sommes à la vraie affaire du football à élimination directe.

Cette phase de la compétition d’élite européenne est toujours passionnante et introduit la mise en péril de la règle des buts à l’extérieur.

Mais il y a une complication supplémentaire cette saison car certaines rencontres auront lieu dans des lieux naturels, ce qui soulève la question de savoir si les buts à l’extérieur compteront ou non.

Les buts à l’extérieur comptent-ils sur des sites neutres?

Oui.

En raison des restrictions du COVID-19, un certain nombre de matchs se dérouleront dans des lieux neutres cette saison.

Liverpool, Man City et Chelsea ont tous disputé leurs matches aller dans des salles neutres.

Bien que les équipes « à domicile » aient perdu l’avantage de jouer dans leurs propres stades, les buts à l’extérieur compteront toujours et seront utilisés comme bris d’égalité si nécessaire.

En effet, l’UEFA a opté pour une règle générale pour tous les matchs nuls, car les autres matches se déroulent normalement.

Liverpool a affronté le RB Leipzig à Budapest pour les deux matches, mais ils ont fait un travail léger des Allemands et ont franchi le tour suivant.

Chelsea mène l’Atletico Madrid 1-0 lors des 16 derniers affrontements

Le match retour de Chelsea contre l’Atletico Madrid aura lieu à Stamford Bridge, mais Man City perdra son avantage à domicile et affrontera à nouveau le Borussia Monchengladbach à la Puskas Arena.

Chelsea et City ont tous deux marqué des buts à l’extérieur lors de leur match aller et seront confiants de passer.

La règle des buts à l’extérieur entrera en vigueur si l’égalité est à égalité après la prolongation du match retour, par exemple lors d’un match nul 2-2.

La saison dernière, Lyon a battu la Juventus pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Ils ont perdu leur match retour 2-1 à Turin, mais ont marqué des buts à l’extérieur dans un match nul 2-2.

De plus, les buts à l’extérieur comptent toujours dans la prolongation. Si une équipe à l’extérieur prenait la tête dans le temps supplémentaire, l’équipe à domicile devrait alors marquer deux fois pour progresser selon la règle des buts à l’extérieur.

Jason Cundy dit qu’il est « remarquable » de voir à quel point Thomas Tuchel a amélioré Chelsea en si peu de temps et souligne à quel point Frank Lampard n’obtenait pas l’air des joueurs.

Tirage au sort des 16 derniers matchs de la Ligue des champions