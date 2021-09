Les buts à l’extérieur comptent-ils en Ligue des champions cette saison ? Le tournoi de cette saison devrait connaître un changement majeur alors que Chelsea commence la défense du titre

in

La Ligue des champions est synonyme de règle des buts à l’extérieur et crée un drame tardif mordant dans les phases à élimination directe.

Cependant, cette saison, la règle devrait être abolie, comme l’a annoncé l’instance dirigeante de l’UEFA plus tôt cette année.

Barcelone a surpris le PSG avec un superbe retour lors de son tristement célèbre match de Ligue des champions en 2017

Auparavant, l’excitation s’ensuivait lorsqu’il s’agissait de déterminer si une équipe s’était qualifiée, car les buts étaient nombreux et rapides et le score global ne cessait de changer.

Nous entendions souvent des hypothèses confuses de la part des commentateurs expliquant le nombre de buts dont une équipe aurait besoin, puis si l’équipe à domicile marquait à nouveau, cela causerait encore plus de confusion.

Vous pouvez maintenant ranger vos calculatrices, car la méthode traditionnelle est introduite pour la saison 2021/22.

Cependant, n’allez pas célébrer le changement de règle tout de suite.

Les buts à l’extérieur ont créé des moments mémorables

Les buts à l’extérieur ont été, si souvent, le facteur décisif dans les phases à élimination directe de la compétition dans les années passées.

Le drame du match nul 1-1 de Chelsea contre Barcelone en 2009 a montré à quel point la règle du but à l’extérieur pouvait générer un match passionnant.

Andres Iniesta a marqué un but sensationnel dans les dernières secondes de cette demi-finale de la Ligue des champions, envoyant une frénésie d’émotions autour de Stamford Bridge.

Iniesta célèbre l’égalisation de dernière minute pour envoyer Barcelone en finale de la Ligue des champions en 2009

Les supporters à l’extérieur étaient soudainement ravis tandis que Chelsea se taisait, choqué et impuissant alors que la finale leur échappait en un instant.

L’équipe de la Liga a obtenu un match nul 1-1, mais en raison de la règle du but à l’extérieur, c’était en fait un vainqueur décisif à la place.

Un autre club londonien a été impliqué dans le drame d’égalisation de la dernière seconde, gracieuseté de Lucas Moura de Tottenham.

Le triplé du Brésilien a envoyé les Spurs en finale de la Ligue des champions en 2019 après un retour sensationnel 3-3 contre l’Ajax.

Moura et Dele Alli célèbrent le retour des Spurs contre l’Ajax en demi-finale 2019

Les joueurs de l’Ajax sont tombés au sol avec incrédulité alors que Moura a marqué avec le dernier coup de pied du match, alors que la règle du but à l’extérieur créait un autre moment de gloire.

Nous n’avons peut-être pas non plus eu un autre match dramatique – La Remontada (Le retour) – qui a vu Barcelone faire le retour le plus improbable pour battre le Paris Saint-Germain 6-5 au total en 2017.

Quelle était la règle des buts à l’extérieur ?

La règle elle-même était assez simple, si deux équipes étaient à égalité au total après deux matches, alors l’équipe avec le plus de buts à l’extérieur serait la gagnante.

Par exemple, si Manchester United contre Barcelone se terminait 1-1 au match aller, mais que le match retour était nul 2-2, United obtiendrait la victoire 3-3 au total car ils marquaient le plus de buts à l’extérieur.

Quand et pourquoi la règle du but à l’extérieur a-t-elle été arrêtée ?

L’UEFA a annoncé la décision le 24 juin 2021 à la suite d’un « large processus de consultation dans l’ensemble du football ».

En fait, il n’y a pas que la Ligue des champions, ce sont toutes les compétitions de clubs de l’UEFA qui verront cette nouvelle loi s’appliquer.

Le trophée de la Ligue des champions, alors que les champions en titre Chelsea cherchent à le défendre cette année

Cela signifie que nous pourrions voir beaucoup plus d’exemples de prolongations et de pénalités que jamais auparavant en Ligue des champions cette saison et au-delà.

Ce changement s’explique en partie par le fait qu’au fil des ans, l’avantage du domicile s’est quelque peu stabilisé.

L’UEFA a déclaré que : “Depuis le milieu des années 1970 jusqu’à maintenant, il y a une nette tendance à la réduction continue de l’écart entre les victoires à domicile et à l’extérieur.”

Le nombre moyen de buts par match marqués à domicile/à l’extérieur (de 2,02/0,95 à 1,58.1.15) dans les compétitions masculines a également connu une diminution de l’écart.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré : “La règle des buts à l’extérieur fait partie intégrante des compétitions de l’UEFA depuis son introduction en 1965.

“Cependant, la question de son abolition a été débattue lors de diverses réunions de l’UEFA au cours des dernières années.

“Bien qu’il n’y ait pas eu unanimité de points de vue, de nombreux entraîneurs, supporters et autres acteurs du football ont mis en doute son équité et ont exprimé leur préférence pour l’abolition de la règle.

“L’impact de la règle va désormais à l’encontre de son objectif initial car, en fait, elle dissuade désormais les équipes à domicile – en particulier au match aller – d’attaquer, car elles craignent d’encaisser un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial.

“Il y a aussi des critiques sur l’injustice, surtout en prolongation, d’obliger l’équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l’équipe à l’extérieur a marqué.”