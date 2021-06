Les buts à l’extérieur ne sont plus! L’UEFA confirme l’abolition de la règle dans toutes les compétitions interclubs à partir du début de la saison 2021/22 en raison de questions d’équité

La règle des buts à l’extérieur sera abolie dans toutes les compétitions interclubs européennes à partir du début de la saison 2021/22, a confirmé l’UEFA.

Pendant des décennies, les buts marqués à l’extérieur ont eu plus de poids dans les matches à élimination directe de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, déterminant le vainqueur en cas de match nul après deux matches.

La Ligue des champions et la Ligue Europa fonctionneront différemment la saison prochaine

Initialement introduite pour encourager les équipes visiteuses à attaquer lors de leurs déplacements, beaucoup pensent que la règle n’a fait que rendre les équipes à domicile plus prudentes.

Il y a également eu des questions sur l’équité, d’autant plus que les prolongations donnent à une équipe plus de minutes pour marquer des buts à l’extérieur.

Par conséquent, l’UEFA a annoncé aujourd’hui que les buts à l’extérieur appartenaient au passé.

Le président Aleksander Ceferin a déclaré : « La règle des buts à l’extérieur fait partie intégrante des compétitions de l’UEFA depuis son introduction en 1965.

C’est un bouleversement majeur pour les deux grandes compétitions de l’UEFA

“Cependant, la question de son abolition a été débattue lors de diverses réunions de l’UEFA au cours des dernières années.

“Bien qu’il n’y ait pas eu unanimité de points de vue, de nombreux entraîneurs, fans et autres acteurs du football ont mis en doute son équité et ont exprimé leur préférence pour l’abolition de la règle.”

Ceferin a ajouté : « L’impact de la règle va désormais à l’encontre de son objectif initial car, en fait, elle dissuade désormais les équipes à domicile – en particulier au match aller – d’attaquer, car elles craignent de concéder un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial.

“Il y a aussi des critiques sur l’injustice, surtout en prolongation, d’obliger l’équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l’équipe à l’extérieur a marqué.”

Ceferin a expliqué la logique de la décision de l’UEFA

« Il est juste de dire que l’avantage à domicile n’est plus aussi important qu’avant.

« Compte tenu de la cohérence à travers l’Europe en termes de styles de jeu, et de nombreux facteurs différents qui ont conduit à une baisse de l’avantage à domicile, le Comité exécutif de l’UEFA a pris la bonne décision en adoptant le point de vue but à l’extérieur pour avoir plus de poids qu’un but marqué à domicile.