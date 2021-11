Les buts dans les dernières minutes, une tendance commune en Liga

08/11/2021 à 12:04 CET

La Ligue 2021/22 ne laisse personne indifférent. Après 13 jours joués jusqu’à présent, l’édition de cette année nous réserve de belles surprises, comme la débâcle du Barça, neuvième avec seulement 16 points, soit la grande saison de la Royal Society qui est un leader solo jusqu’à présent.

Mais la donnée la plus choquante de cette ligue est celle des buts dans la remise. Après 125 matchs terminés, dans 25 d’entre eux (20%) le signe du match a changé pour un (ou plusieurs) buts marqués à la 90e minute ou dans le temps additionnel.

En fait, en quatre matchs ce dernier jour, un but à la 90e minute a changé le scénario du match. Les Celta-Barça, Valence-Atlético, Majorque-Elche et Alavés-Levante ils ont vu comment les illusions de certains se sont évanouies et d’autres ont été sauvées dans les derniers instants des matchs.

Le Barça et l’Atlético laissent des points dans le dernier souffle

Le Barça a laissé filer les trois points de Balaídos après être allé s’imposer par 0-3 à la mi-temps. Après une seconde mi-temps désastreuse des hommes de Sergi Barjuán, toujours sur le banc, le Celta a renversé un match qui semblait placide, et Dans le dernier jeu du match Iago Aspas à égalité à trois, pour aggraver encore la situation ‘culé’.

Non moins douloureux a été le match nul de l’Atlético, qui malgré une victoire 1-3 à la 90e minute, finir à égalité avec deux buts d’Hugo Duro pour Valence dans le bonus supplémentaire. L’équipe ‘Cholo’ a vu comment en cinq minutes le travail effectué pendant 90 allait ruiner, et comment le Real, Madrid et Séville étaient un peu plus loin en haut du tableau.