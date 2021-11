Les buts de Johnsson et Bratt placent les Devils sur les Flyers, 5-2

Andreas Johnsson a récolté deux buts et deux mentions d’aide, Jesper Bratt a inscrit un but et deux mentions d’aide et les Devils du New Jersey ont battu les Flyers de Philadelphie 5-2 dimanche soir.

Dougie Hamilton a inscrit un but et une passe décisive, et Nathan Bastian a également marqué pour le New Jersey. Mackenzie Blackwood a effectué 22 arrêts pour le New Jersey, qui a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives et a gagné à domicile pour la première fois depuis le 11 novembre.

Pour les Flyers, Joel Farabee a marqué dans son troisième match consécutif et Scott Laughton a récolté un but et une aide. Martin Jones a effectué 30 arrêts et Philadelphie a perdu son sixième match consécutif.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Bratt a brisé une égalité à deux avec huit minutes à jouer en troisième période. Johnsson a volé la rondelle dans la zone des Flyers et a nourri Bratt, qui a battu Martin Jones sur un tir du revers. Bratt a prolongé sa séquence de points à quatre matchs et compte maintenant 14 points (trois buts, 10 aides) en 12 matchs en novembre.

Bastian a scellé la victoire avec son deuxième but de la saison – et le premier pour les Devils. Le choix de repêchage des Devils 2016 a été choisi par le Seattle Kraken lors du repêchage d’expansion de 2021, mais revendiqué par le New Jersey au ballottage jeudi.

Hamilton a brisé la glace pour le New Jersey à 5:07 du premier. Il s’agissait de son sixième but de la saison, qui mène tous les défenseurs des Devils et est à égalité avec Aaron Ekblad de la Floride au troisième rang parmi les défenseurs de la LNH.

Laughton a noué le score avec trois minutes à jouer dans le premier avec son premier but en désavantage numérique de la saison. Après que les Flyers aient remporté une bataille de rondelles à la ligne bleue des Devils, Provorov a frappé Laughton avec une passe décisive, et il a surpassé le défenseur des Devils PK Subban puis a décoché un tir du revers devant Blackwood.

Johnsson a rompu l’égalité avec son huitième but de la saison à 1:47 de la deuxième. Ensuite, les Flyers ont égalé le pointage à 3:04 en troisième lorsque Laughton a fait une passe errante derrière le filet des Devils, puis a nourri Farabee pour son septième but de la saison, le tirant à égalité avec Cam Atkinson et Claude Giroux pour l’équipe mener.

LES DIABLES COMBATTENT LE CANCER

Le New Jersey a organisé dimanche son match annuel de Hockey Fights Cancer. Lucas Files, un fan des Devils de Manahawkin, New Jersey, âgé de 12 ans, qui a terminé son traitement contre la leucémie lymphoblastique aiguë en 2018, a laissé tomber la rondelle pour un affrontement cérémonial entre le capitaine du New Jersey Nico Hischier et l’attaquant des Flyers et survivant du cancer Oskar Lindblom.

ENCORE GLISSANT

Les Flyers n’ont pas gagné en temps réglementaire depuis leur défaite 2-1 contre les Hurricanes de la Caroline le 12 novembre. Ils sont tombés à 1-5-2 et ont été dominés 31-15 au cours de cette période.

CONTENT DE TE REVOIR

Le défenseur des Devils Ty Smith est revenu dans l’alignement après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’un bon forfait. Il a joué 15:24 et était plus-1.

MISE À JOUR SUR LES BLESSURES

Le centre des Flyers Nate Thompson est absent pour une durée indéterminée en raison d’une blessure au haut du corps. Thompson s’est blessé lors de la défaite de 6-3 de Philadelphie contre les Hurricanes en troisième période, vendredi.

SUIVANT

Philadelphie : le match prévu de mardi contre les Islanders a été reporté en raison d’une épidémie de COVID-19 à New York, donc le prochain match aura lieu contre les Rangers de New York mercredi soir.

New Jersey : ferme deux matchs à domicile en affrontant San Jose mardi soir.