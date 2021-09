Les buts de l’Angleterre pourraient laisser Jesse Lingard regretter

Jesse Lingard a joué un bon rôle alors que l’Angleterre a démoli une pauvre équipe d’Andorre 4-0 à son retour à Wembley. C’était la première fois que les Three Lions jouaient au stade de Wembley depuis la défaite de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie lors d’une journée si prometteuse ; autant de potentiel pour mettre en valeur le bien du pays avant de virer à la nuit de la honte grâce à ceux dans les tribunes.

Deux mois plus tard, cependant, des gens comme Bukayo Saka ont reçu un accueil de héros – un accueil qui contraste sa sortie contre l’Italie. Et à juste titre aussi. L’homme d’Arsenal est l’un des espoirs anglais les plus brillants, et sa personnalité vibrante ne fait qu’ajouter à l’adoration que beaucoup lui portent.

Pendant ce temps, Jesse Lingard est revenu à l’action en pleine forme, marquant deux buts, dont le premier est venu avec le plus grand croisement depuis Avengers: Endgame, lorsqu’il a dévoilé la célébration ‘J-Lingz/Ronaldo. Mais, alors qu’il sautait en l’air avec joie, peut-être qu’un peu de frustration et de regret se seraient introduits. Peut-être qu’il se serait demandé à ce moment-là, pourquoi s’asseoir sur le banc d’Old Trafford alors que je pouvais ressentir cette même joie chaque semaine ailleurs ?

La performance en Angleterre frustrera Jesse Lingard autant qu’elle le ravira

Jesse Lingard regrettera son séjour à United

Manchester United a eu un été inoubliable, peut-être son plus grand été de transferts de tous les temps, en fait. Jadon Sancho est arrivé et, à l’époque, les fans auraient été satisfaits de cela. Mais ensuite est arrivé Raphaël Varane, le cadeau surprise. Les fans auraient été PLUS que satisfaits de cela. C’était jusqu’à ce qu’une certaine légende de Manchester United décide de quitter la Juventus, cependant.

Apparemment sur le point de rejoindre Manchester City, comme si la fenêtre de transfert n’était pas assez étrange, Manchester United s’est précipité avec Sir Alex Ferguson en remorque, et le reste appartiendra à l’histoire d’ici la fin de la saison. Donc, pour résumer, Ole Gunnar Solskjaer a maintenant à sa disposition Cristiano Ronaldo, Varane et Sancho, et certains fans exigent encore un milieu de terrain central afin de sécuriser l’argenterie !

Quoi qu’il en soit, parmi tout cela, il y a un homme. Jesse Lingard. Fraîchement sorti de l’héroïsme de West Ham, le milieu de terrain offensif a décidé de rester sur place cet été de manière admirable. Il veut se battre pour sa place, mais parfois vous devez choisir vos batailles ; choisissez ceux que vous avez une chance de gagner, et non celui que Donny van de Beek a déjà perdu.

Son affichage en Angleterre a prouvé qu’il est toujours en forme et impatient d’y aller; il a juste besoin d’une chance. Mais arrivera-t-il même ? Le fait est que, telle est la difficulté de choisir l’équipe la plus forte de Manchester United après leur frénésie de dépenses estivales, Lingard est presque devenu l’homme oublié ; la cheville carrée dans le trou rond ; le joueur qui peut être envoyé sur le banc.

Le manque de temps de jeu aura un coût

Ce serait une honte incroyable, mais il est difficile d’échapper au fait qu’un manque de temps de jeu coûtera à Jesse Lingard sa place en Angleterre. Gareth Southgate ne serait tout simplement pas en mesure de le justifier étant donné la concurrence pour les places.

Comment le patron des Trois Lions pourrait-il regarder James Ward-Prowse et peut-être même Dele Alli, qui se trouve dans une situation similaire à celle que Lingard s’est trouvée il n’y a pas si longtemps, retrouvant sa touche, ou James Maddison, et décider choisir Jesse Lingard du banc de Manchester United ?

Côté talent, Lingard est meilleur que tout ce qui précède. Pourtant, quel est l’intérêt d’avoir ce talent si vous ne pouvez pas l’utiliser ?

La Coupe du monde approche à l’hiver 2022, et Jesse Lingard doit se battre pour l’amour de son club d’enfance car, à 28 ans, il ne peut pas se permettre de laisser passer une autre opportunité d’héroïsme potentiel en Angleterre.

