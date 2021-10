Les buts de Liverpool pour entrer dans l’histoire

25/10/2021 à 14h45 CEST

Le Liverpool de Jürgen Klopp est de retour. Cela a été démontré avec une victoire sans précédent de 0 à 5 à Old Trafford : Les rouges a signé son meilleur record de buts à Old Trafford dans toute l’histoire de la rivalité Manchester United-Liverpool, le plus historique de tout le football britannique. Les buts de Mohamed Salah (3), Keïta et Jota ont provoqué une crise aux proportions épiques à Manchester.

Les Britanniques, qui la saison dernière étaient loin de se battre pour les titres les plus importants, ont certifié leur deuxième victoire consécutive en Premier League. C’est la deuxième fois dans l’histoire du club qu’il termine deux matchs consécutifs avec cinq buts ou plus en Premier League : la première et unique fois était en avril 1935 (5-0 contre Stoke City et 6-0 contre Chelsea ).

5 – Liverpool a remporté des matchs de championnat consécutifs avec plus de 5 buts pour la deuxième fois seulement dans l’élite, et la première fois depuis sa victoire 5-0 contre Stoke City et 6-0 contre Chelsea lors de journées consécutives en avril 1935. Spectaculaire. pic.twitter.com/isOxl1MdOY – OptaJoe (@OptaJoe) 24 octobre 2021

Liverpool est également devenu la deuxième équipe de toute l’histoire de la compétition à marquer au moins cinq buts à l’extérieur (0-5 contre Watford et 0-5 contre. Manchester United) après Manchester United lui-même, qui l’a réalisé entre février et mars 1960. Jürgen Klopp continue d’être la grande référence de ce puissant Liverpool, qui est pleinement entré dans tous les pronostics pour le titre.

Liverpool invaincu, à l’ordre du jour

L’équipe de Jürgen Klopp est la seule équipe de Champions qui n’a toujours pas concédé de défaite jusqu’à présent lors de la saison 2021/22 et l’une des deux qui restent invaincues dans les cinq ligues majeures aux côtés de Fribourg.. Jusqu’à présent, ils ont joué 13 matchs entre toutes les compétitions et ils ajoutent 10 victoires et trois nuls (tous en Premier League).

L’Allemand a pris les rênes du club en octobre 2015 et a depuis construit l’une des meilleures équipes de ces cinq dernières années. Il a conquis la Ligue des champions en 2019 et a remporté sa première Premier League en 2020, en plus de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs de la saison 2019/20. Il a mené un total de 330 matchs avec 200 victoires, 71 nuls et 59 défaites..