Les buts de Manchester City, un record historique

18/09/2021 à 12h00 CEST

Manchester City de Pep Guardiola s’est battu (6-3) contre Leipzig de Jesse March lors de la première journée de la Ligue des champions et est devenu la première équipe britannique à marquer quatre buts avec plus de cinq buts consécutifs à domicile contre Everton (6) en 1931. L’équipe catalane l’a fait contre Everton (5-0), Norwich (5-0), Arsenal (5-0) et Leipzig (6-3).

Les Britanniques, qui a perdu le Bouclier communautaire plus tôt dans la saison contre Leicester City de Brendan Rodgers, Ils ont oublié le mauvais départ, où ils ont également perdu lors des débuts en Premier League contre Tottenham, et ont repris leur vitesse de croisière. Ils ont quatre victoires consécutives et sont l’une des équipes avec le plus de références pour remporter tous les titres possibles.

5+ – Manchester City est la première équipe anglaise de haut niveau à marquer plus de 5 buts lors de quatre matches consécutifs à domicile toutes compétitions confondues depuis Everton en 1931 (six matchs). 5-0 contre Everton

5-0 contre Norwich

5-0 contre Arsenal

6-3 contre RB Leipzig Destruction. pic.twitter.com/u3gRxIZ51f – OptaJoe (@OptaJoe) 16 septembre 2021

Les citoyens ils étaient sur le point de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club en tombant au minimum contre Chelsea de Thomas Tuchel en finale. Ils ont remporté la Premier League et la Coupe Carabao, faisant preuve d’une domination absolue dans le football anglais. Pour ce parcours, il est à nouveau le meilleur prétendant avec Chelsea, Manchester United et Liverpool.

Aspirant à tout, une saison de plus

City est l’une des équipes les plus puissantes sur le plan économique et également au niveau de l’équipe. L’arrivée de Jack Grealish a renforcé les options offensives de Pep Guardiola pour sa sixième année au stade Eithad, où il est à nouveau un prétendant à tout. Egalement à la Ligue des champions, où le PSG et Chelsea sont présentés comme les principales menaces selon les pronostics.

Les bleu ciel ont terminé leur 300e match sous la direction de Santpedor contre Leipzig. Il totalise 219 victoires, pour lesquelles il enregistre une efficacité de 73%. Concernant sa carrière, qui comprend également ses étapes à Barcelone et au Bayern, l’entraîneur compte 750 matchs avec 546 victoires (72,8%).