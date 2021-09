Les buts de Ramón Pulpa Ríos y Venados de Mazatlán

in

Ramon “Pulpe” Rivières, était l’un des visages qui étaient présents le premier jour de la pré-saison de la Cerf de Mazatlán, en quête de consolidation dans ce qui sera sa troisième saison avec les Reds et a parlé de la buts à la fois pour lui et pour l’équipe de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) 2021-2022, en deçà de ce qu’a dit le joueur de deuxième but.

“Heureux d’être de retour à Mazatlan, saluer mes collègues, le nouveau staff que nous avons, un nouveau manager, le premier jour est toujours motivant, on se fixe des objectifs, on travaille pendant la saison.”

“Dieu merci il y a eu une saison individuelle rachetable (en été), ce n’était pas comme je le voulais avec plus d’opportunités, nous avons travaillé un peu, l’important c’est que le travail n’a jamais été arrêté, nous sommes conscients que l’année dernière nous avons un peu galéré. viennent d’une mauvaise saison, mais à partir de maintenant, nous nous sommes fixés des objectifs et l’objectif est de changer ce qui s’est passé l’année dernière », a partagé le joueur de deuxième but.

Concernant le nouveau barreur de l’équipe Mazatlan, Ríos a déclaré qu’il n’avait pas travaillé avec lui, il a assuré que sa carrière le soutient.

