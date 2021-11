Les buts du derby de Manchester à gogo, Aubameyang tire à nouveau pour Arsenal contre Watford, Salah marque contre West Ham

La Premier League ce week-end propose des matchs passionnants, notamment le derby de Manchester et des affrontements crunch à chaque extrémité de la table.

Il y a de gros tests auxquels sont confrontés les managers sous pression tandis que deux clubs – Norwich City et Newcastle – sont toujours à la recherche de leurs premières victoires de la saison.

Solskjaer fait face à un test difficile alors qu’il est sous pression contre l’équipe de Guardiola City

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

Manchester United contre Manchester City

La rivalité amère atteint son paroxysme pour la première fois cette saison et aussi la première fois que les fans voient ce derby à Old Trafford depuis que la pandémie a forcé le match à huis clos en 2020.

Cela ne fera que rendre cela plus alléchant car les deux parties se battront pour prendre l’avantage tôt après avoir perdu des points récemment.

City a été battu par Crystal Palace le week-end dernier tandis que Man United a peut-être gagné à Tottenham la dernière fois, mais l’humiliation 5-0 aux mains de Liverpool est encore fraîche dans la mémoire des fans des Red Devils.

Après avoir été humilié à domicile par Palace, attendez-vous à une réaction de City à Old Trafford et nous soutenons les visiteurs pour gagner contre l’équipe incohérente et instable d’Ole Gunnar Solskjaer.

City a disputé 23 premiers coups d’envoi depuis sa création et a marqué lors de chaque match joué à 12h30, tandis que United a connu des difficultés défensives cette saison mais a semblé dangereux en attaque – nous nous attendons donc à des buts.

Astuce talkSPORT : BTTS et Manchester City gagnent à 21/10 (Betfair).

Offre spéciale : City à gagner, Cristiano Ronaldo et Jack Grealish à marquer à 16/1 avec Paddy Power.

Chelsea contre Burnley

Chelsea est bien placé en haut du tableau avec des buts venant de toutes les directions.

L’équipe de l’ouest de Londres n’a perdu qu’une seule fois toute la saison avec dix matches disputés et n’en a également concédé que trois, leurs défenseurs marquant et se battant de chaque côté du terrain pour Thomas Tuchel.

Burnley a la forme opposée à certains égards car ils n’ont remporté leur première victoire de la saison que le week-end dernier contre Brentford.

Les Clarets n’ont encaissé qu’une seule fois trois buts ou plus lorsqu’ils jouaient à Everton malgré le fait qu’ils aient affronté les buteurs libres Liverpool et Man City.

Conseil talkSPORT : Chelsea gagne 2-0 au 9/2 et Chelsea gagne à zéro au 10/11 (Betfair).

Arsenal contre Watford

Claudio Ranieri est revenu en Premier League pour gérer Watford dans le but de les sauver de leur début de saison périlleux.

Mais ils devront espérer que l’attaquant vedette d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, ne marquera plus contre eux pour avoir une chance d’obtenir quoi que ce soit de ce match.

L’international gabonais a marqué six fois contre les Hornets en seulement cinq apparitions, quatre se terminant par des victoires et une par match nul.

Conseils talkSPORT: Pierre-Emerick Aubameyang marquera à tout moment à 5/6 avec Paddy Power. Pierre-Emerick Aubameyang marque 2 ou plus à 5/1 avec Betfair.

Aubameyang a marqué quatre buts cette saison et cherchera à tirer contre une équipe de Watford en difficulté West Ham contre Liverpool

Liverpool n’a pas perdu cette saison en Premier League et est sur une incroyable série d’invincibilités toutes compétitions confondues, qui s’élève désormais à 25 matchs.

Cependant, il s’agit d’un test difficile contre une équipe de West Ham qui évolue en Ligue Europa et à seulement deux points de Liverpool au classement.

Liverpool, cependant, a la puissance de feu pour réussir son voyage à Londres avec brio.

Mohamed Salah n’a pas marqué le week-end dernier après avoir marqué lors de ses onze derniers matchs consécutifs et sera désespéré de revenir sur la feuille de match – et nous pensons qu’il le fera.

Astuce talkSPORT : Salah marquera le premier à 14/5 (William Hill).

Salah aime un but au stade de Londres et a marqué cinq buts sur quatre apparitions dans la ligue Nouvelles offres d’inscription pour les clients

