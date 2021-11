Arsenal a condamné Eddie Howe à des débuts misérables dans la pirogue de Newcastle en battant ses Magpies 2-0 aux Emirats.

Les buts de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli en deuxième mi-temps ont permis aux hommes de Mikel Arteta de repousser le martèlement de la semaine dernière à Liverpool, malgré un horrible raté de Pierre-Emerick Aubameyang.

.

Bukayo Saka a ouvert le score pour Arsenal face aux Magpies

.

Et Martinelli a scellé la victoire

Howe a supervisé le match nul 3-3 de Newcastle avec Brentford depuis une chambre d’hôtel après avoir été testé positif pour COVID-19, mais sa présence aujourd’hui n’a pas suffi à inspirer un autre résultat.

Les Toon restent sans victoire et à cinq points de la sécurité, ayant joué un match de plus que leurs rivaux, et leurs riches nouveaux propriétaires font toujours face à la perspective très réelle du championnat de football la saison prochaine.

Les hommes de Howe étaient dans le match jusqu’à la 56e minute et Jonjo Shelvey avait forcé un superbe arrêt d’Aaron Ramsdale, qui a fait basculer l’effort du milieu de terrain sur la barre transversale.

Mais les Gunners auraient dû être devant à la pause lorsque Aubameyang s’est vu présenter un but ouvert à quatre mètres.

Le capitaine d’Arsenal a en quelque sorte touché le poteau – laissant Dean Ashton abasourdi sur talkSPORT.

.

Comment Aubameyang a-t-il raté d’ici ?

Il a dit : « À quatre mètres, Aubamayeng, aucune excuse ! Il n’a qu’à le mettre de côté.

« C’est l’un des ratés de la saison.

« Il est trop décontracté. Si vous lui demandiez de le faire à l’entraînement, il le ferait si facilement.

Heureusement pour l’attaquant, ses coéquipiers étaient sur place pour épargner ses rougeurs, et Arsenal a franchi la ligne avec deux buts magnifiquement conçus.

Saka a marqué le premier après un bon jeu de construction d’Emile Smith Rowe et Nuno Tavares sur la gauche.

Ashton a déclaré: « Bamboozling la défense de Newcastle – et il n’est pas suivi par Emile Krafth.

.

Newcastle de Howe reste en bas du classement de la Premier League

« Une fois qu’il est entré, il n’y avait aucune complexité, il l’a juste fouetté contre le gardien de but et ne lui a laissé aucune chance.

« Un beau geste de la part des jeunes attaquants d’Arsenal. C’était une merveilleuse finition de Saka.

Saka a été contraint à l’arrêt en raison d’une blessure et son remplaçant – Martinelli – a doublé l’avance avec une superbe volée pour la première fois. bien que des questions soient posées au gardien de Newcastle Martin Dubravka.

Ashton a ajouté : « Dubravka, tu es juste dans la mauvaise position ! Vous avez anticipé bien trop tard !

.

Le Brésilien a inscrit son premier but de la saison en championnat

«Comment Martinelli arrive-t-il à volée cela? Tomiyasu l’a coupé par-dessus et le gardien de but doit sortir, mais il hésite.

« Martinelli à six mètres – oui six – est autorisé à prendre une volée libre et c’est une finition merveilleuse, je dois le dire. »

Cette victoire place Arsenal à la cinquième place, à égalité de points avec West Ham, quatrième, qui se rendra demain aux champions de Manchester City.