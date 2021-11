« Les buts sont analysés match par match »

17/11/2021 à 11:39 CET

L’entraîneur de la Bétis, le chilien Manuel Pellegrini, a fait un hymne au pragmatisme et aux hautes poutres qui lui donnent un demi-siècle d’expérience sur les courts et sur les bancs, et a affirmé que «le football est présent et, si vous ne gagnez pas, vous devez le faire différemment& rdquor; pour atteindre des objectifs ou pour inverser les tendances.

Pellegrini reflété, dans un entretien avec l’Agence ., sur la Bétis, ses buts cette saison, sa deuxième saison en Héliopolis, et les attentes d’une équipe qui occupe la cinquième position dans La Ligue avec 21 points et deuxième du groupe G de Ligue Europa bien que touché par les trois défaites consécutives avant la pause (Athlète de Madrid, Bayer LeverkuseNew York Séville) en une semaine classée comme « noir & rdquor ; par l’entraîneur de Santiago.

« C’est plus que marquer par matchs, c’est global, et dans toute l’année, nous avons perdu quatre ou cinq matchs, C’est l’équipe qui a le moins perdu & rdquor;, a affirmé le Chilien, qui n’a pas retiré le fer de la séquence de défaites de son équipe, même s’il a estimé que « le bilan global est bon avec une semaine noire & rdquor; après quoi « l’équipe se porte bien après trois matchs difficiles & rdquor ;.

La réalité d’un Sportif “Avec un budget immensément plus important & rdquor; que le Bétis, une Bayer Leverkusen « Très puissant & rdquor; dans la Bundesliga et, en plus, le derby contre lui Séville, une « équipe de Champions & rdquor; Contre laquelle l’équipe Bétique a joué, en plus, avec un joueur de moins en raison de l’expulsion de l’Argentin Guido Rodriguez au bord du repos.

Il n’a cependant pas mis de torchons chauds Pellegrini à « mauvaises performances & rdquor; des vôtres il faut savoir « s’assimiler, et penser que cette semaine il y a aussi des jeux & rdquor ;, pour que votre équipe reste engagée dans la lutte pour les positions européennes.

La passe au deuxième tour se joue en Europe

Les prochains matchs du Bétis dans la ligue ils sont contre lui Elche, ce dimanche au Martínez Valero, le j’ai soulevé et le Barcelone et, entrecoupées, celles de la Ligue Europa contre les Ferencvaros Hongrois au Villamarín et au celtique au Glasgow tenter la passe aux huitièmes ou aux huitièmes de finale aller en cas de deuxième restant.

🔜⚽🎯 #ElcheRealBetis pic.twitter.com/BmmISeEzfw – Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 15 novembre 2021

Devant cet horizon, Pellegrini Il a dit que l’important est « d’atteindre l’objectif & rdquor; et que, de même qu’il y a des objectifs par étapes comme un classement européen « ce qui n’est pas facile & rdquor;, »Les buts sont analysés en fin d’année, match après match& rdquor;, et il y a « beaucoup de travail à faire & rdquor; dans une année au cours de laquelle, a-t-il souligné, un pas en avant a été franchi par rapport au précédent « pour la simple raison & rdquor; jouer une compétition de plus.

Il a estimé, concernant une possible déception du beticismo après les derniers résultats, que « la même équipe avait généré les attentes pour ses résultats & rdquor; et que « quand on a la capacité de les générer, ça aussi est positif & rdquor ;.

« La Liga est la priorité »

Dans ce sens, Pellegrini a déclaré que, partant du postulat que la Ligue est une priorité et qu’il faut « essayer d’aller le plus loin possible & rdquor; dans la Ligue Europa, « Si vous analysez les changements, dans la Ligue il n’y en a pas tant, et de la Ligue à la ‘Europa League’ il y en a beaucoup & rdquor ;.

Avec la certitude que désormais il y a « des rivaux qui combattent la relégation et seront aussi difficiles que ceux en tête & rdquor; et que le « challenge & rdquor; supplémentaire de la Copa del Rey, Pellegrini resserré les rangs avec ses 25 footballeurs, une équipe qui « mérite d’être soutenue & rdquor; et dans lequel, « sauf événement particulier qui doit être corrigé & rdquor ;, il n’y a aucune intention de changement sur le marché d’hiver : » le personnel réagit ; la formation du peloton doit se faire en grande partie au mois de juin & rdquor;, a-t-il précisé.