Les buts sur le terrain les plus longs de l’histoire de la NFL, mis à jour après le vainqueur du match de 66 verges de Justin Tucker

Deux botteurs ont tenté de battre le record de la NFL pour le plus long field goal jamais enregistré lors de la troisième semaine de la saison 2021 de la NFL. Une tentative s’est soldée par un désastre, tandis que l’autre a navigué à travers les montants et se situe maintenant au sommet du livre des records de la ligue.

Le botteur des Cardinals de l’Arizona Matt Prater a tenté un placement de 68 verges juste avant la mi-temps contre les Jaguars de Jacksonville. Le coup de pied de Prater était court et Jamal Agnew de Jacksonville a aligné le coup de pied et l’a renvoyé sur 109 verges pour un touché. Nathan Vasher l’a fait en premier. Le retour d’Agnew a égalé le record du plus long touché de l’histoire de la ligue, une distinction qu’il partage maintenant avec Cordarrelle Patterson et Antonio Cromartie. Le score de Cromartie a également été marqué par un placement raté.

Peu de temps après, les Ravens de Baltimore se sont alignés pour un placement de 66 verges dans les dernières secondes tout en perdant deux points contre les Lions de Detroit. Justin Tucker l’a battu pour la victoire. Tucker détient désormais le record du plus long field goal de l’histoire de la NFL.

Voici une liste des buts sur le terrain les plus longs que la NFL ait jamais vus.

Il y a eu cinq buts de 62 verges dans l’histoire de la ligue

Prater l’a fait lui-même lors de la deuxième semaine de la saison 2021 de la NFL :

Brett Mower a frappé deux fois sur 62 verges pour les Cowboys de Dallas en 2018 et 2019. Stephen Gostkowski des New England Patriots a frappé un 62 verges en 2017, et Matt Bryant des 62 verges en 2006 pour les Tampa Bay Buccaneers.

Il y a eu six paniers de 63 verges dans l’histoire de la NFL

Maher a marqué 63 verges pour les Cowboys en 2019. Il est 3-en-3 dans sa carrière sur au moins 60 verges.

Sebastian Janikowski des Raiders en 2011, Graham Gano des Panthers en 2018, Jason Elam des Broncos en 1998, Tom Dempsey des Saints en 1970 et David Akers des 49ers en 2012 tous ont également frappé à 63 mètres.

Le panier de 64 verges de Matt Prater est désormais le deuxième plus long de l’histoire de la NFL

Vous pouvez regarder le 64 yarder de Prater ici.

Le panier de 66 verges de Justin Tucker est désormais le plus long de l’histoire de la NFL

Non seulement le coup de pied de Tucker est le plus long de l’histoire de la ligue, mais il l’a également fait au fil du temps pour donner la victoire à son équipe. Quel moment incroyable.

En dehors de la barre transversale et à l’intérieur. C’était censé être.

Tucker est 16-en-16 sur les buts sur le terrain dans sa carrière dans la dernière minute du règlement. Il y a eu des réactions incroyables à Detroit alors que le coup de pied passait.

Réaction inestimable à travers le poteau de but sur les 66 verges de Justin Tucker. Un fan des Lions et un Corbeau de chaque côté de l’allée, éprouvant leurs émotions polaires pic.twitter.com/xM8A0rP59G – Darren Rovell (@darrenrovell) 26 septembre 2021

Le but le plus long de l’histoire du football universitaire est de 69 mètres

Et c’était en 1976 ! Par Abilene Christian !

L’incroyable coup de pied gagnant de Justin Tucker établit un record de la NFL, mais reste juste en deçà du record collégial établi par Ove Johansson d’Abilene Christian en 1976 de 69 verges. – RedditCFB (@RedditCFB) 26 septembre 2021

La plus longue tentative de placement sur le terrain de l’histoire de la ligue est toujours détenue par Janikowski à 76 verges. Il ne s’est même pas approché.