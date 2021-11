Les buveurs gardent le moral avec le karaoké alors qu’ils font face à la troisième nuit enneigée dans un pub

Les invités ont été photographiés emballés dans des sacs de couchage sur le sol alors qu’ils dormaient au pub (Photo: Tan Hill Inn)

Des dizaines de personnes bloquées dans un pub tout le week-end à cause de fortes chutes de neige ont profité de la situation pour écouter un groupe hommage à Oasis et organiser une soirée karaoké.

Cela ressemble à l’ouverture d’un film d’horreur (The Shining, n’importe qui?), Mais les 61 invités et le personnel qui ont enneigé au Tan Hill Inn ont jusqu’à présent trouvé plus de camaraderie que de crainte dans l’expérience.

Une femme a même affirmé qu’elle ne voulait pas quitter le pub du XVIIe siècle dans les Yorkshire Dales – et avec la nouvelle d’une nouvelle variante en circulation et un retour aux restrictions de voyage, nous ne pouvons peut-être pas vraiment lui en vouloir.

L’aventure/l’épreuve a commencé vendredi soir, lorsque la tempête Arwen a apporté une tempête de neige au pub, qui est le plus haut du Royaume-Uni, à 1 732 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Il a déversé tellement de neige qu’un tunnel a dû être creusé pour accéder à la porte d’entrée, tandis que les routes voisines ont été laissées inutilisables, en partie à cause de la chute des câbles électriques.

Les gens avaient été tentés de sortir de chez eux pour voir Noasis, un groupe hommage à Oasis.

Mais ils ont fini par passer un week-end complet dans les vallons, certains devant se coucher au pub. Bien qu’il y ait des chambres disponibles, tout le monde ne pouvait pas avoir de lit et des photos de sacs de couchage et de matelas sur le sol sont rapidement apparues.

Désolé d’annoncer que nous sommes bloqués @tanhillinn Yorkshire sans aucun moyen de nous rendre à @Bockingtheater. D’autres actes sont réservés pour ceux qui veulent encore sortir le soir.

Les billets pour ce soir seront valables pour le spectacle de ce soir et une date Noasis reportée du SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 – Noasis Oasis-Hommage (@NoasisOfficial) 27 novembre 2021

La neige à la porte du pub rendait difficile la sortie pour une promenade (Photo: PA)

Le pub a tenu les gens au courant sur sa page Facebook et a annoncé plus tôt cet après-midi: » DÉSOLÉ LES GARS … personne ne va nulle part. Nous avons été informés que davantage de câbles d’alimentation sont tombés… lol. Donc ….. tout le monde doit rester où il est.’

Le personnel a essayé de garder le moral et prévoit maintenant une soirée karaoké car il semble que les gens ne pourront toujours pas partir.

Les propriétaires de pub ont ajouté: « Nous sommes également conscients que nos clients ont été parfaits et si merveilleux avec notre personnel qui travaille dur, ce qui leur a rendu tout le temps beaucoup plus facile et plein de souvenirs heureux pour eux! » ALORS… qui est au karaoké ce soir… Autant…’

Cela vient après qu’ils aient organisé un repas sous forme de buffet et projeté des films sur un projecteur, tandis que le groupe a continué à se divertir – et a plaisanté en disant qu’ils devraient changer leur nom en Snowasis.

Les sauveteurs en montagne ont traversé la neige pour s’occuper d’un invité qui avait besoin de soins médicaux pour un problème persistant, tandis que d’autres étaient stressés par la situation générale.

Mais le directeur général du pub, Nicola Townsend, 51 ans, a déclaré que dans l’ensemble «c’était juste charmant et tout le monde est de très bonne humeur… c’est une très bonne ambiance.

«Ils ont formé une véritable amitié… comme une grande famille est la meilleure façon de la décrire.

« Une dame a en fait dit « Je ne veux pas partir ».

Les clients ont dormi au Tan Hill Inn à Richmond, dans le Yorkshire (Photo: SWNS)



Les gens travaillent aujourd’hui pour ramener une voiture sur la route sur le col Buttertubs dans le North Yorkshire voisin (Photo: PA)



Cela ressemble à une autre nuit au Tan Hill Inn… (Photo: PA)

Hier soir, les invités ont remercié les sept membres du personnel coincés à l’intérieur en leur présentant un pot rempli d’environ 300 £ en espèces.

Dimanche, le pub a servi un déjeuner traditionnel avant que les invités et le personnel ne travaillent ensemble pour décorer le bar pour Noël.

Nicola, de Leyburn, a déclaré qu’elle pensait que beaucoup de personnes bloquées – y compris elle-même – resteraient en contact longtemps après leur libération.

Décrivant la tempête de neige de vendredi, elle a déclaré: « Les blizzards étaient horribles, la neige soufflait, elle montait presque jusqu’aux fenêtres de la chambre. »

Les prévisionnistes ont averti que la « nuit la plus froide de la saison » devrait frapper certaines parties du Royaume-Uni ce soir, avec des températures descendant jusqu’à moins 10 ° C.

Il peut faire froid dans le pub, mais beaucoup de gens sont jaloux de l’expérience, ou du moins peuvent en voir les avantages.

« Quel bel endroit pour être bloquée », a écrit une femme sur Facebook. Un autre a fait l’éloge de l’aventure et a déclaré que les personnes bloquées étaient « chanceuses », tandis qu’un autre a ajouté: « C’est une véritable auberge verrouillée ».

D’accord, alors… il reste de la place si je monte là-haut ? Peut apporter des chips dans mon sac à dos.

