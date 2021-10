Les cabinets d’avocats qui se sont précipités pour défendre les terroristes ignorent les accusés du J6

Au moins 50 cabinets d’avocats puissants qui ont fait tout leur possible pour défendre gratuitement les terroristes étrangers à Guantanamo Bay sont introuvables alors que des centaines de citoyens américains croupissent en prison pour des accusations liées à l’entrée dans le Capitole des États-Unis le 6 janvier. émeute.

Lorsque des terroristes étrangers, y compris le cerveau accusé qui a aidé à planifier l’attaque du 11 septembre, étaient détenus dans le camp de détention de Guantanamo Bay, des cabinets d’avocats de tout le pays se sont portés volontaires pour les représenter à titre gracieux. Aujourd’hui, près de 600 Américains sont confrontés à une intense bataille juridique à propos de leur participation aux événements du 6 janvier, et ces mêmes entreprises les laissent sans défense. Aucun des cabinets juridiques qui ont aidé les terroristes de Gitmo n’a aidé les personnes accusées de liens avec le 6 janvier.

Sortir de Guantanamo

En 2009, l’American Civil Liberties Union est allée jusqu’à créer tout un groupe d’avocats prêts à défendre les détenus de Gitmo dans le cadre du projet John Adams, pour montrer leur engagement à garantir à tous une défense de premier ordre.

John Adams, dont le patriotisme a été prouvé dans son rôle juridique déterminant dans la fondation de la république américaine, a défendu les soldats britanniques après le massacre de Boston dans une salle d’audience américaine. Bien qu’il soit sans aucun doute un héros révolutionnaire, Adams s’est senti convaincu que le système judiciaire ne peut pas être juste si tout le monde ne reçoit pas une défense de qualité. Avec l’opinion populaire si farouchement contre les soldats, Adams a risqué sa réputation pour défendre ce principe.

L’avocat Steve Schaefer m’a expliqué qu’une défense juridique solide pour tous les accusés de crimes est nécessaire, car c’est le seul moyen de révéler la vérité sur ce qui s’est passé devant le tribunal. Si les faits ne sont pas révélés, la justice américaine est en danger, car les gens sont au gré d’un pouvoir arbitraire. Schaefer a déclaré que cela fait perdre confiance aux Américains dans l’expérience américaine, de sorte que l’importance d’une représentation de qualité avant le jugement devant les tribunaux ne peut pas être surestimée.

« Il est indispensable d’avoir un plaidoyer solide au nom des accusés – même si les allégations sont peu recommandables – parce que tout notre processus repose sur une protection du citoyen et que le gouvernement doit assumer le fardeau le plus élevé, qui est au-delà d’un raisonnable doute, afin de les condamner pour un crime », a déclaré Schaefer.

Sans une défense pénale solide, le gouvernement peut retirer des droits individuels sans une démonstration claire de la culpabilité de l’accusé. Les cabinets qui ont vanté le droit à une défense solide pour toute personne accusée dans le système juridique américain lorsqu’il s’agissait de Guantanamo Bay sont bien conscients de la nécessité d’une défense compétente pour les citoyens aujourd’hui, mais ils n’ont alloué aucune ressource à une défense égale pour certains accusés de crimes.

Le cabinet d’avocats Wilmer and Hale a déclaré au New York Times en 2008 qu’établir une défense appropriée pour les détenus de Gitmo « était à peu près aussi important que tout ce que nous pouvions entreprendre ».

Malgré des allégations généralisées de fanatisme des procureurs et des normes de poursuite différentes pour les émeutiers du 6 janvier par rapport aux milliers d’émeutiers à travers le pays en 2020 qui ont assiégé la Maison Blanche, les palais de justice fédéraux, les postes de police, les symboles nationaux et les petites entreprises, aucun fonds de défense similaire ou une coordination a été assurée pour les personnes inculpées lors de l’émeute du 6 janvier.

« Gitmo à Washington DC »

Julie Kelly, une journaliste couvrant des dizaines d’accusés du 6 janvier depuis le début de leur affaire, a déclaré que la majorité des personnes inculpées n’avaient aucune expérience préalable de la navigation dans le système juridique. Rares sont ceux qui ont été inculpés d’un crime auparavant dans leur vie et doivent maintenant s’appuyer sur des défenseurs publics fournis par le gouvernement parce qu’ils ne peuvent se permettre personne d’autre.

« Nous avons un Gitmo à Washington DC », m’a dit Kelly. « Nous avons une prison qui a été utilisée uniquement pour héberger et détenir des hommes arrêtés et inculpés – non condamnés, juste inculpés d’infractions – liées au 6 janvier. »

Certains des accusés non violents ont été tellement mal informés par le FBI qu’ils pensaient qu’ils étaient interrogés pour les aider à trouver des délinquants violents, alors que le FBI rassemblait des preuves contre les personnes interrogées, a-t-elle déclaré.

« Ces personnes sont traitées par les tribunaux comme des terroristes nationaux. Des dizaines d’entre eux sont détenus en vertu d’ordonnances de détention provisoire, ce qui signifie qu’ils n’ont même pas la possibilité d’être libérés sous caution », a noté Kelly. « Ils sont considérés comme trop dangereux pour être libérés de prison, dans l’attente de procès qui ne commenceront qu’au milieu de l’année prochaine au plus tôt. »

Le procureur de l’émeutier du Capitole, Paul Hodgkins, l’a qualifié de terroriste national dans sa condamnation, et le directeur du FBI, Christopher Wray, a qualifié le 6 janvier d’acte de terrorisme national. Beaucoup de ceux qui ne savaient même pas qu’ils faisaient quelque chose de mal, entrant dans le Capitole alors que la police leur ouvrait des portes, font face à des accusations préjudiciables menaçant de les transformer en criminels condamnés, révoquant leur droit de voter et de posséder une arme à feu pour le reste de leur vie .

Alors que les médias d’entreprise et d’autres institutions de l’establishment ont longtemps encouragé la représentation légale pro bono des personnes détenues à Gitmo, ils l’ont découragé pour les personnes inculpées lors de l’émeute du 6 janvier. Les médias et les personnalités politiques soutiennent que les personnes accusées de l’émeute étaient des insurgés violents cherchant à renverser le gouvernement.

Cependant, pas une seule personne à l’émeute n’a été accusée d’incitation à l’insurrection. Ils ont plutôt été accusés d’entrave à une procédure officielle, ce qui est l’accusation de crime que le gouvernement ajoute à la plupart des cas de délit d’intrusion.

La grande majorité des personnes accusées de liens avec le 6 janvier ne portaient aucune arme, n’ont fait de mal à personne, n’ont rien vandalisé et n’ont rien volé, selon Kelly. La plupart ont traversé la capitale sans résistance à 14h40, ont pris un selfie et étaient sortis à 15h. Ces accusés sont également jugés devant un jury à Washington, DC, une ville où plus de 92% des électeurs a voté pour élire Joe Biden en novembre dernier.

Détruire les libertés civiles

Les défenseurs des libertés civiles affirment que le traitement des accusés du 6 janvier révèle une menace alarmante pour la jurisprudence américaine. Certains accusent l’intimidation de groupes de gauche bien financés de l’absence d’une défense compétente. Les avocats qui font des efforts pour fournir une telle défense ont été harcelés.

Selon NPR, l’avocat Nabeel Kibria a représenté l’un des premiers accusés dans l’enquête à plaider coupable, après quoi Kibria a commencé à faire face à des attaques et à des menaces de mort 48 heures après l’accord de plaidoyer de son client « de la part de personnes… qui, selon vous, étaient complètement différentes. spectre que ce que les Bustles [a married couple on trial] sont en termes d’idéologie politique ou du peuple des émeutes du 6 janvier.

Des entreprises qui se considèrent comme les défenseurs des moindres d’entre nous ne parviennent pas à défendre leurs convictions en abandonnant des personnes comme Hodgkins. Le système de justice qui existe dans ce pays, décrit dans la Constitution en des termes non équivoques, nécessite une défense solide.

« C’est extrêmement frustrant et déchirant de voir le système juridique et judiciaire de Beltway si lourdement empilé contre ces personnes qui n’ont aucun moyen de se défendre », a déclaré Kelly. « Et vous n’avez pas d’avocats à droite disposés à intervenir et à prendre ces cas soit à titre gracieux, soit même à faible bono, pour aider ces personnes. »

Une chose est claire : ceux de gauche ont beaucoup travaillé pour défendre les terroristes afghans il y a une décennie, vantant la nécessité de fournir une défense juridique de qualité à ceux qui étaient le moins susceptibles d’avoir une représentation de qualité et volontaire. Maintenant, à l’heure du besoin d’Américains accusés de crimes beaucoup moins graves que le meurtre de masse, les mêmes entreprises restent silencieuses.

Allison Schuster est une ancienne stagiaire au Federalist et une senior du Hillsdale College qui prépare un diplôme en politique et en journalisme. Suivez-la sur Twitter @AllisonShoeStor.