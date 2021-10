Les câbles USB C recevront une nouvelle étiquette afin que vous connaissiez la puissance à laquelle ils peuvent charger votre appareil | La technologie

Trouver le câble parfait pour votre appareil sera désormais beaucoup plus facile, une nouvelle norme a été créée qui facilitera l’identification des câbles supportant des puissances élevées.

Le saut vers l’USB C a été marqué par une série de promesses d’unification sous un même standard. On pourrait dire qu’il a été rempli, bien qu’il y ait encore un long chemin à parcourir et que l’étrange entreprise n’ait pas encore rejoint à 100%.

Les avantages de l’USB C sont nombreux et l’un d’eux est la capacité de charge qu’il offre. Ceux qui ont des appareils Android savent que les constructeurs ont entamé une carrière dont le but n’est pas encore défini.

La seule chose claire sur cette course, c’est qu’ils veulent être les plus rapides et les plus puissants. Atteindre une puissance de charge plus élevée implique également d’améliorer les câbles et, surtout, d’indiquer aux utilisateurs les capacités de ces câbles.

Ce dernier point est le plus important, car jusqu’à présent lors de l’achat des câbles, les données affichées étaient peu ou pas. En fait, ce que l’on savait auparavant était la vitesse de transmission des données et rien d’autre.

Il semble que maintenant tout va changer et, c’est que, la course des fabricants pour la vitesse de charge a encouragé la création d’un nouvel étiquetage qui reflète la puissance que supportent les câbles.

L’étiquetage indiquerait à la fois la vitesse de transmission des données et la puissance admise, cette dernière donnée est intéressante car elle se déplacerait entre ces deux valeurs : 60W et 240W. De plus, cela irait de pair avec la certification Power Delivery.

L’ajout de cette labellisation viendrait s’adapter aux évolutions du secteur technologique et suivre le rythme des industriels. De cette façon, tout utilisateur peut facilement identifier le câble qui peut être utilisé dans son appareil.

Il n’y a pas de date précise pour que cette nouvelle certification commence à atteindre les câbles, bien qu’elle soit déjà en cours, ce n’est donc qu’une question de temps avant que les nouvelles étiquettes n’apparaissent sur les paquets de câbles.