Les câbles USB Type-C auront bientôt des logos de puissance nominale facilement repérables

Grâce à l’USB-IF, acheter le bon câble pour une situation spécifique devrait devenir plus facile

Vous aurez peut-être bientôt plus de facilité à acheter des câbles USB Type-C pour les appareils haute puissance. L’USB Implementers Forum (USB-IF) vient d’annoncer un nouveau logo d’évaluation de la puissance que vous pourriez voir un jour vous faire un clin d’œil à partir d’un futur câble USB, expliquant que ces fils fournis sont conçus pour une puissance de 60 W ou 240 W.

Au cas où vous l’auriez manqué et que 240 W semble incroyable, l’USB-If a récemment déployé une nouvelle version de la spécification Power Delivery qui permet ce niveau de puissance, alors attendez-vous à du matériel qui puisse en tirer parti. Mais, ce niveau de puissance introduit également des risques encore plus importants. Si vous ne faites que charger un téléphone, des choses comme le calibre et la qualité du fil n’ont probablement pas trop d’importance à 5 ou 9 V jusqu’à quelques ampères, mais Power Deliver peut pousser les choses jusqu’à cinq ampères à des plages allant jusqu’à 48 V maintenant. Dans de telles situations, vous ne voulez pas d’un petit câble misérable.

Entrez : les nouveaux logos de puissance nominale de l’USB-IF. Un simple coup d’œil vous dira qu’un câble est bon pour 60 W ou 240 W tel que défini par les spécifications. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si un câble peut gérer les amplis que vous prévoyez de faire passer ou non, ou laissez-vous deviner et rechercher si un câble est « marqué e » pour une certaine configuration.

L’USB-IF n’a pas encore d’images sur ce à quoi ressemblera le logo 60W, mais la société nous a envoyé les graphiques (ci-dessus) qui montrent à quoi ressembleront les logos pour 240W sur l’emballage du produit et les câbles, y compris le nouveau USB4 certifié. logos, également annoncés aujourd’hui.

