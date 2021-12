Les cadeaux de Cardi B compensent 2 millions de dollars pour son 30e anniversaire

Elle l’a dit elle-même : Cardi B « est né pour fléchir. »

Et si vous aviez besoin d’une preuve, ne cherchez pas plus loin que le récent cadeau d’anniversaire de la rappeuse « Money » à son mari de plus de quatre ans, Décalage. Le membre de Migos a eu 30 ans plus tôt ce mois-ci, et lui et sa femme, 29 ans, ont célébré dans un style somptueux avec une fête d’anniversaire le mardi 21 décembre.

C’est là, lors du Sneaker-Ball bash qui s’est tenu à Los Angeles, que Cardi a remis à son conjoint un énorme chèque de 2 millions de dollars devant les participants à la fête. Plus tard dans la nuit, le gagnant d’un Grammy a partagé une vidéo sur Instagram Stories of Offset en souriant d’une oreille à l’autre tout en tenant son cadeau. Elle a sous-titré le clip mignon, « Joyeux anniversaire !!! Il a littéralement tout compris. »

Tout fan qui a gardé le couple – qui sont parents d’une fille de 3 ans, Culture, et un fils de 3 mois – sait que le dernier cadeau à couper le souffle de Cardi n’est que le dernier d’une série de cadeaux d’anniversaire luxueux qu’ils se sont offerts au fil des ans.