Les cadeaux de golf personnalisés de Kyler Murray pour O-Line d’une valeur de 5 000 $ pièce !

S’assurer que ses monteurs de lignes O étaient heureux pour les vacances n’était pas bon marché pour Kyler Murray … ’cause TMZ Sports a appris que les cadeaux de golf qu’il a offerts à ses coéquipiers cette semaine coûtaient 5 000 $ chacun !!!

L’appelant de l’Arizona a offert les cadeaux à ses protecteurs personnels lundi – en partenariat avec Golf True Spec pour leur donner à chacun un sac personnalisé et des clubs personnalisés.

L’emballage était sympa – le sac comportait le nom et le numéro de chaque joueur de ligne O et était complet avec 13 clubs au total – y compris un driver, des bois, des hybrides, des fers et des coins.

Un représentant de True Spec Golf nous dit que les clubs de chaque joueur leur étaient correctement adaptés … et dans son intégralité, le cadeau a coûté plus de 5 000 $ par sac.

Ne vous inquiétez pas, les gars semblaient tous aimer les cadeaux de Murray… souriant d’une oreille à l’autre tout en marquant des balles à l’emplacement True Spec Golf à Scottsdale.

« Ce fut un privilège d’accueillir Kyler Murray et ses coéquipiers à True Spec Golf », a déclaré le président de True Spec Golf, Ryan Richardson. « Semblable à nos clients de tous les jours, certains des gars sont arrivés avec des années d’expérience et d’autres étaient tout nouveaux dans le jeu. »

« C’était formidable de leur montrer comment notre approche basée sur les données et indépendante de la marque chez True Spec peut améliorer le jeu de n’importe qui, quel que soit son niveau de compétence. »

Pour le moment, on ne sait pas si Murray – qui a déjà offert à ses monteurs de lignes O avec des scooters et des peintures dans le passé – en fera une tradition annuelle, mais on nous dit qu’il reviendra pour son propre essayage de club. suivant la saison.

Prenez des notes, Père Noël.