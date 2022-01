Les cadeaux inoubliables de la princesse Diana à ses fils leur rappellent son « altruisme » | Royale | Des nouvelles

Le prince William et le prince Harry n’avaient respectivement que 15 et 12 ans lorsque la tragédie a frappé. Mais ce qui a gardé la mémoire de Diana vivante entre eux, ce sont ses mémoires distingués qu’elle a laissés à ses fils une fois qu’ils ont eu 30 ans.

Le prince Harry a reçu la robe emblématique de la défunte princesse de Galles. Des sources ont déclaré qu’elle avait spécifiquement demandé à ses fils d’en hériter après son décès.

Lorsque Lady Diana Spencer, 20 ans, a épousé le prince de Galles le 29 juillet 1981, personne n’aurait pu prédire à quel point elle deviendrait admirée et aimée.

Sa célèbre robe de mariée a été conçue par David et Elizabeth Emanuel et était composée de milliers de perles, de couches de soie et d’une traîne de 25 pieds.

Alors que le prix du mariage était estimé à environ 57 millions de livres sterling, on pense que la robe coûtait environ 9 000 livres sterling à l’époque, soit environ 35 280 livres sterling aujourd’hui.

Et après plusieurs tournées mondiales et expositions, la robe a été restituée à juste titre à ses deux fils en 2014, la même année que le prince Harry a eu 30 ans.

Diana avait demandé que presque tous ses biens soient partagés entre le prince William et le prince Harry, y compris sa robe de mariée emblématique.

On dit que Diana voulait que la majorité de sa succession soit placée dans une fiducie, à laquelle elle a demandé que les garçons aient accès à l’âge de 25 ans.

Cependant, la mère et la sœur de Diana ont été autorisées par le tribunal à modifier quelques détails de son testament après sa mort.

Burrell a rappelé que le prince William avait déclaré : « Je voudrais la montre Cartier de maman, celle que grand-père Spencer lui a offerte pour son 21e anniversaire. »

Alors que c’était le prince Harry qui souhaitait conserver son emblématique bague de fiançailles en saphir.

Il s’est souvenu que le prince Harry avait dit une fois : « Je me souviens quand je tenais la main de maman quand j’étais un petit garçon et que cette bague me faisait toujours mal parce qu’elle était si grosse. »

Cependant, en ce qui concerne la proposition du prince William, Harry a donné la bague à son frère pour qu’il puisse la donner à Kate.

M. Burrell a félicité Harry et a déclaré: «La seule chose qu’il a gardée de sa mère, il l’a donnée à son frère. C’est altruiste, gentil et exactement qui était Diana.