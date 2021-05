Les cadeaux Instagram promettent de l’argent et des voitures, mais qui gagne?

En 1851, l’inventeur et entrepreneur Benjamin T. Babbitt a commencé à voyager aux États-Unis dans un wagon, offrant aux consommateurs des impressions lithographiques gratuites avec l’achat de bicarbonate de soude. Selon l’historienne Wendy A. Woloson, ce nouveau mode de marketing a inspiré les vendeurs entreprenants à lancer leurs propres cadeaux, dont beaucoup ont fini par être des escroqueries. Nous pouvons retracer l’histoire du cadeau des années 1850 jusqu’au 23 mars 2021, lorsque Kris Jenner, la matriarche de la famille Kardashian connue affectueusement pour travailler plus dur que Satan, a posté une photo d’elle-même sur sa page Instagram assise sur un grand escalier entouré de milliers de dollars de bagages Louis Vuitton.

“Qui veut une carte de crédit préchargée de 20k USD + les sacs à main de luxe photographiés ici avec moi”, a-t-elle demandé, ajoutant un emoji de carte de crédit, quatre points d’exclamation et deux avis indiquant que le message était un #ad. (Une publicité pour quoi, exactement? C’est compliqué.) Tout ce que les participants devaient faire, a déclaré Jenner, était de suivre quelques dizaines d’autres comptes Instagram et de commenter la publication de Jenner.

En regardant l’écran, je me suis demandé: qui gagne ces choses? La réponse a été difficile à déterminer.

“Cela prend 90 secondes”

J’ai commencé à prêter attention aux cadeaux Instagram tels que Jenner l’année dernière, quand je passais [redacted] heures par jour sur mon canapé, en faisant défiler Instagram. Tous les Kardashian, à l’exception de Rob, ont participé à l’un à un moment ou à un autre, tentant leurs adeptes avec des sacs à main Saint Laurent, des poussettes de luxe et des cartes de crédit «préchargées» avec des milliers de dollars. (“Fille, cela ressemble à une arnaque”, a déclaré un commentateur sur un article de cadeau de Kylie Jenner de novembre 2020. “Personne ne les gagne jamais”, a déclaré un autre.)

De nombreux influenceurs moins influents ont également participé à l’action. Le mois dernier, l’ancienne star de Vanderpump Rules, Stassi Schroeder, a offert à ses abonnés la chance de gagner un MacBook Air, un appareil photo Canon, un sac à main Gucci et une carte-cadeau Visa prépayée de 1500 $, à condition qu’ils se retournent et suivent les 55 comptes que le marketing la société @socialstance suivait. Parmi ces comptes figuraient des influenceurs encore moins importants et des marques naissantes, notamment une entreprise de cosmétiques biologiques, un «hacker de bien-être» qui se décrit lui-même et une boutique qui vend ces nœuds surdimensionnés que les gens aiment faire porter à leurs bébés maintenant.

Ce type de marketing suspect est ce que l’on appelle un cadeau de «boucle»: les plus petits influenceurs et les marques paient une entreprise de marketing comme Social Stance pour figurer sur la liste des incontournables, et Social Stance paie l’influenceur en vedette, comme Schroeder, pour publier des articles sur le cadeau. Du jour au lendemain, les influenceurs et les marques qui ont acheté peuvent gagner des milliers d’abonnés. (Le coût de participation à un tel programme serait compris entre quelques centaines de dollars et des dizaines de milliers de dollars.)

Social Stance, la société qui a administré le cadeau Schroeder, s’est également associée à des personnalités telles que l’actrice Lucy Hale, la star de L’Incroyable famille Kardashian, Malika Haqq, et plusieurs anciens candidats à The Bachelor. L’entreprise, qui n’a pas répondu à une demande d’interview, décrit ainsi son activité sur son site Internet: «Nous travaillons en partenariat avec des célébrités, des icônes culturelles et des entreprises bien établies». [sic] pour générer une influence à grande échelle et une croissance rapide des marques. » Sur sa page «Résultats», il affirme que le concours Schroeder a conduit à 9 400 nouveaux abonnés pour les participants.

L’avantage pour le participant moyen au concours est moins clair. La société ne révèle pas comment elle choisit l’heureux utilisateur d’Instagram pour gagner le Canon, le MacBook et le Gucci. Quelques jours après que Schroeder ait annoncé le cadeau pour la première fois, elle a supprimé le message sans annoncer de gagnant.

Lorsque les Kardashian font de la publicité pour des cadeaux, ils travaillent principalement avec Curated Businesses, une société de marketing basée en Australie. Sur la page FAQ du site Web de l’entreprise, la première question est “Est-ce réel?” Et la réponse est oui!”

En lisant ceci, j’étais sans aucun doute rassuré, mais je me demandais quand même: qui gagne? Curated Businesses est au moins un peu plus ouvert sur la façon dont il gère ses cadeaux, bien qu’il n’ait pas non plus répondu à une demande d’entretien, je ne peux donc pas confirmer que ce qui suit est vrai. Sur la même page de FAQ, la société affirme qu’elle obtient les “permis de loterie nécessaires délivrés par le gouvernement pour nos campagnes et le tirage au sort final est effectué par un tiers indépendant et supervisé par un scrutateur certifié.”

Un scrutateur certifié! Malgré ce mécanisme de surveillance à consonance officielle, participer à l’un de ces concours donne toujours un peu l’impression d’écrire votre nom sur un morceau de papier et de le jeter dans la rue dans l’espoir que quelqu’un le trouvera et vous rapportera un million de dollars. Cela a-t-il fonctionné pour quelqu’un?

“Si je vois 10 000 commentaires, cela ne me dérange pas”

Contrairement à la plupart des agences numériques dédiées au projet de donner des articles de luxe sur Instagram, Curated Businesses tient à annoncer au moins quelques gagnants après la fin de ses concours. La société a une page Instagram distincte, @cbwinners, où elle partage les poignées Instagram, et parfois les photos, des personnes qui auraient gagné ces visas prépayés et ces sacs de créateurs. Les gagnantes sont généralement de jeunes femmes, probablement parce que les personnes enclines à participer à de tels concours sont généralement des jeunes femmes. Ils ont l’air assez réels, mais je n’ai pas pu confirmer indépendamment leur identité ou leurs victoires – j’ai contacté plus d’une douzaine d’entre eux sur Instagram, et personne n’a répondu.

Un jeune homme a déclaré que gagner un cadeau Kendall Jenner “a changé ma vision de la vie de bien des façons”

Parfois, Curated Businesses publie des témoignages Instagram-DM des gagnants, qui offrent un aperçu de ce que c’est que de gagner un prix. En février, la société a partagé une missive d’un jeune homme qui a déclaré que gagner un cadeau de Kendall Jenner «avait changé ma vision de la vie à bien des égards». J’ai pensé qu’il serait peut-être disposé à élaborer, mais il n’a pas non plus répondu à une demande d’entrevue.

Mais Curated Businesses n’est qu’une entreprise de marketing parmi d’autres. De nombreux programmes de cadeaux plus petits ont proliféré sur Instagram, certains d’entre eux étant orchestrés par les influenceurs eux-mêmes. En mai dernier, plusieurs groupes d’influenceurs de la mode et du fitness ont uni leurs forces pour offrir des vélos Peloton – beaucoup, beaucoup de vélos Peloton – dans plusieurs cadeaux en boucle. Une équipe d’influenceurs, composée d’anciennes stars de la réalité comme Jade Roper et de maman blogueurs comme Peyton Baxter, a fait monter la barre: Ils ont acheté une voiture Hyundai Accent SE 2020 pour la donner à un adepte (choisi au hasard?). (Le stratagème a ensuite été étudié par Instagram.)

Avec chaque nouveau jour, il semble qu’il y ait une autre chance (peut-être, peut-être, qui sait) de gagner quelque chose en «aimant», en suivant et en commentant. Parmi ces cadeaux plus occasionnels et aléatoires, j’ai trouvé quelqu’un qui l’a fait.

Cette personne chanceuse n’a pas gagné une collection de sacs à main de luxe ou un vélo d’exercice trop cher ou des milliers de dollars en espèces, mais elle a gagné quelque chose. Lauren McDowell, une femme de 36 ans vivant à Houston, au Texas, a déclaré qu’elle avait remporté une collection de savons et de bougies haut de gamme grâce à un cadeau organisé par Joya Studio, une parfumerie de Brooklyn, New York.

Comme l’a-t-elle fait? Dans ce cas, le caractère aléatoire de l’univers s’est penché en sa faveur, et elle sait aussi ce qu’elle fait sur Instagram, étant donné qu’elle est elle-même une professionnelle du marketing. Elle est copropriétaire d’une petite entreprise de communication à Houston et connaît les nombreuses façons dont les marques peuvent se commercialiser sur l’application. Le cadeau Joya Studio n’a pas été le premier auquel elle a participé – elle a dit qu’elle garde un œil sur les cadeaux de petites marques et d’influenceurs qui n’ont pas la même portée que, par exemple, un Kardashian. Si elle ne voit que quelques centaines de commentaires sur un article de cadeau, elle pense, Hé, je pourrais gagner ça.

Sa sœur, a-t-elle dit, n’emploie pas la même stratégie: elle participe toujours aux grands cadeaux des influenceurs, qu’elle ne gagne pas. Perte de temps, a déclaré McDowell. “Si je vois 10 000 commentaires, cela ne me dérange pas.”

Le cadeau Joya Studio correspondait à ses qualifications: pour participer, elle devait suivre sept marques sur Instagram, dont la parfumerie DS & Durga et la société de savon Malin + Goetz. Elle a également dû taguer un ami dans les commentaires. Elle a choisi sa sœur, car “Je sais que je peux la taguer de manière fiable et elle me taggera sur des messages publicitaires, et je n’ai pas à me sentir mal à l’idée de déranger un ami où il est, qu’est-ce que c’est?

Quelques jours se sont écoulés et McDowell a oublié son entrée. Mais ensuite, elle a reçu un DM de Joya Studio lui disant qu’elle avait gagné. La société lui a envoyé un lot de prix à elle et à sa sœur.

«Je me sens vraiment bien dans la marque maintenant, ce qui est tout l’intérêt de la chose», a-t-elle déclaré.

“Un autre heureux gagnant”

Aussi heureux que j’étais d’apprendre que quelqu’un quelque part a gagné quelque chose sur Instagram, je m’interrogeais toujours sur les sacs à main Louis Vuitton et la carte de crédit préchargée de 20000 $ que Kris Jenner avait annoncée sur son Instagram en mars. Quelqu’un les a-t-il gagnés? Et que faites-vous avec une carte-cadeau préchargée de 20 000 $? Pouvez-vous l’utiliser dans une épicerie ou une station-service? Devez-vous payer des impôts là-dessus?

“Je me sens vraiment bien dans la marque maintenant, c’est tout l’intérêt de la chose”

Pour répondre à cette dernière question, j’ai parlé à mon comptable, Ben Sargent, qui travaille avec certains influenceurs. Il a dit que, oh, oui, vous devez payer des impôts là-dessus.

«De nombreux gagnants sont surpris de constater qu’ils doivent des impôts sur la nouvelle voiture, les vacances ou tout autre prix qu’ils ont gagné lorsqu’ils reçoivent un formulaire 1099 leur indiquant les revenus», a-t-il expliqué. «Gagner une voiture neuve de 60 000 $ pourrait signifier que vous vous retrouverez avec une facture d’impôt d’environ 20 000 $ que vous n’avez pas l’argent supplémentaire à payer, ce qui incitera de nombreuses personnes à choisir l’option la moins chère pour les prix ou à vendre la voiture en espèces.”

Sargent a déclaré que cela s’applique même si la société administrant le prix est basée, par exemple, en Australie.

Le 1er avril, @curedbusinesses a publié un article sur le cadeau Kris Jenner. “N’oubliez pas: les gagnants sont choisis au hasard par une organisation contrôlée par le gouvernement”, a-t-il déclaré. «Ils ne sont pas choisis en fonction de la situation financière, de la couleur de la peau, de l’emplacement ou du numéro d’abonné de qui que ce soit … Cela pourrait être vous le prochain !!»

La société a annoncé que cette fois, l’utilisateur Instagram @luvnlyte était le gagnant. Elle n’a pas répondu à une demande de commentaire.