Les cadeaux luxueux et inattendus de cette année recevront les nominés aux Oscars

Sans parler des lunettes de soleil de marque, des chaussures de tennis, des pyjamas et des vêtements fabriqués avec des matériaux durables; crèmes et gommages, chargeurs sans fil, jeux de société, miel néo-zélandais, noix, plus whisky, tequila et vodka dans des bouteilles plaquées or 23 carats.

Le sac de cadeaux comprend des savons, des huiles et d’autres produits de soins personnels; organique, bien sûr. (Helin Loik-Tomson / . / iStockphoto.)

Les nominés recevront également un abonnement au journal The Independent, un service de conseil en fonds d’investissement, un catalogue de codes QR avec des menus de différents restaurants afin qu’ils puissent commander à domicile et même une chirurgie plastique gratuite.

Les nominés recevront de la tequila, de la vodka et du whisky dans des bouteilles de luxe. (RHJ / . / iStockphoto.)

Les cadeaux les plus surprenants cette année sont un GPS pour vos animaux de compagnie, une œuvre d’art numérique, un marteau de PETA “pour sauver les animaux qui ont été abandonnés et piégés dans les voitures de leurs propriétaires” et … des matériaux de construction qu’ils pourront à utiliser au cas où ils envisagent de rénover leurs maisons.